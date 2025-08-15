暴雨｜旺角多車疑違泊　交通督導員躲簷篷照抄牌　網民︰呢舖抵輸

【暴雨／黑雨／紅雨】本港受到大暴雨影響，天文台於周四（8月14日）一度發出黑色和紅色暴雨警告信號，即使天氣非常惡劣，但總要有人「盡忠職守」。網上流傳1條影片，當時正值大雨，多輛汽車懷疑在旺角違泊，1名交通督導員走到簷篷下照樣抄牌，由於簷篷擋住大部份雨水，所以他甚至毋須穿上雨衣仍可工作，目擊者卻看到爆粗，「X佢老X，咁X大雨都走嚟抄牌，黐X線」。



大量網民笑言「好敬業」、「呢舖抵輸啦，人哋有努力」、「盡忠職守，死而後生」、「好天係咪罰雙倍先？」。



交通督導員沿簷篷底走動巡查有否車輛違泊，繼而作出抄牌行動。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

交通督導員站簷篷底抄牌 無被大雨濺濕

樓主本月14日將相關影片上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，沒有說明是何時拍攝，但見到雨勢很大。現場是旺角白布街近黑布街，片長約6秒，可見交通督導員沿簷篷底走動巡查，然後走近多輛懷疑違泊的車輛，繼而抄牌，由於簷篷為督導員擋住大部份雨水，所以他毋須穿上雨衣亦不濕身。目擊者見狀爆粗指「X佢老X，咁X大雨都走嚟抄牌，黐X線」。

交通督導員走近多輛懷疑違泊的車輛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

交通督導員繼而抄牌。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰自問真心唔夠佢勤力

許多網民笑言「情況咁危急，交通督導員都盡忠職守，抵畀佢啦」、「等啲人睇下，唔好成日話黑雨唔抄牌」、「自問真心唔夠佢勤力」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）