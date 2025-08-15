暴雨｜飛機空中轉圈1小時　港女驚：有諗過寫定遺書　幸安全抵埗

受到熱帶氣旋楊柳影響，天文台本周四（14日）一度發出黑色暴雨警告信號，多處地方有大暴雨和水浸，連航空都受到影響。有港女在網上表示，黑雨期間正乘搭飛機返港，但「天氣不似預期」，自己「人生第1次黑雨降落」，飛機在空中不停轉圈約1小時，她聲稱嚇到「 真係有諗過寫定last words（遺書）」，幸好「機長真係揸得好平穩」、「轉圈嗰陣應該係比較高嘅地方，可能高過啲積雨雲」，所以她可以飽覧空中美景，最後飛機順利冒雨降落。樓主更大讚機長駕駛技術，「對乘客嚟講，係值得感謝嘅事」。



許多網民留言指「最重要順利降落到」、「平安到埗」、「這趟是驚險版的空中遊覽」、「辛苦各位空中服務員 」。



樓主由昆明飛返香港。（Threads圖片）

樓主：人生第1次黑雨降落

樓主在Threads上載相關影片和照片，並用文字交代事件，自己乘搭中國東方航空「MU9623」，航班由昆明飛返香港，原訂本周四（8月14日）上午10時25分降落，其間飛機播出廣播表示本港正值黑雨，令到樓主「人生第1次黑雨降落」。

轉圈期間，相信飛機高過積雨雲，樓主大讚「啲風景都幾靚」。（Threads影片截圖）

嚇到打算寫遺書

樓主望出窗外，只見「飛機係空中轉圈轉咗成個鐘」，轉圈期間，相信飛機高過積雨雲，所以「啲風景都幾靚」，但樓主作為乘客，都擔心自身安全，「真係有諗過寫定last words」，但配上兩個「笑到喊」的emoji，想像有說笑成份，更大讚「機長真係揸得好平穩」。

在機長駕駛下，飛機成功冒雨降落。（Threads影片截圖）

樓主多謝所有機組人員

最終航機在早上11時25分成功冒雨降落，空中服務員安排乘客在飛機安全停下後排隊前往洗手間，繼而在停機坪等待接駁巴士，樓主多謝所有機組人員，「可能對機長係小事，但係安全降落到，又唔使轉降，對乘客嚟講，仍然係值得感謝嘅事」，樓主打算為此撰寫感謝信。

乘客在停機坪等待接駁巴士。（Threads圖片）

網民：人無事就好

帖文引來大量網民留言，「感恩」、「功力十足」、「安全最緊要」、「機長抵讚」、「人無事就好」。

（Threads）