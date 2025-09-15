女友搭的士遺手機！司機索酬$1000　港男嘲「交智商稅」遭轟刻薄

的士司機拾獲乘客失物，索酬有理？近日有港男在社交平台分享，指女友早前乘搭的士時遺漏手機，司機稱根據「行規」，開價索取1,000元報酬，女友聽後非常憤怒，但港男笑言「啱㗎啦，交下智商稅」。



港男回應引來許多網民留言，質疑港男言論刻薄，「好慘，本身有你呢個男朋友已經交緊智商稅」、「做你女朋友真係慘」。但亦有人認為的士司機需要車租及人力成本，收取報酬亦正常，「收你1,000蚊真係好正常喎，佢要用開工時間車返畀你，時間成本呢？車租？油錢？」。



港男反駁指，女友沒有生氣，最終亦有付錢「贖機」，事件圓滿解決，。



樓主稱女友不小心將手機遺留在的士，司機開口要求收1,000元報酬，女友唯有照付，樓主形容「交下智商稅」。（AI生成圖片）

的士司機索取1000元 樓主冷嘲熱諷

樓主在Threads分享事件，表示「女朋友漏咗個電話喺的士」，的士司機聲稱「收返行頭價$1,000」, 女友聞言大感憤怒，樓主形容「啱㗎啦，交下智商稅」。此番言論引來許多網民討論，「你都幾唔識做，見住自己女朋友被人恰，唔係幫佢講數、報警或安慰佢，反而認同個司機金錢勒索無問題？」、「其實係自己女友，可以畀多少少同理心，跌電話後被司機屈1,000蚊已經夠慘，你仲要補刀，呢啲彩攞嚟冇意思」、「漏咗電話都係唔小心啫，又唔關智商事」。

大量網民批評的士司機獅子開大口，以及樓主言論刻薄。（資料圖片）

網民討論樓主回應

亦有網民認為支付1,000元做法正常，「自己唔小心，要用人哋時間去解決你問題，無野下話」、「想快啲攞返部電話就要自己醒水加啲貼士啦，自己大頭蝦漏低嘢，但又想免費消耗司機嘅搵食時間，邊有咁着數嘅事情」、「1,000蚊同買部新機，仲未計佢拎去解鎖睇到部機所有嘢，1,000我會照畀」。

樓主稱女友沒有生氣 終付錢「贖機」

樓主指出，這是他們之間相處模式，並表示女友對其言論沒有表示反感，而且她支付1,000元「贖機」，「（司機）仲送返嚟屋企門口，不過無叉電，叉埋就滿分」。

（Threads）