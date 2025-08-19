港女暴雨下車禍割傷腿！麥當勞經理熱心照顧　1句霸氣話感動全網

遇到意外受傷時，如有人願意伸出援手，絕對是最暖心的事！有港女日前在暴雨期間不小心「炒車」受傷，負傷走進灣仔1間麥當勞處理傷口，沒想到該店經理非常熱心協助，不但照顧有加，甚至霸氣地拋出1句話，讓樓主心頭超暖，因此特意在網上發文表揚對方。



網民看完帖文紛紛大讚「好人好事」，又指女經理的霸氣舉動「超有型」，鼓勵樓主去信麥當勞管理層作出表揚。



女生受傷後進入麥當勞店內，當值經理Tracy立帶同急救箱出來協助。（Threads圖片）

傷者到麥當勞求助 獲經理伸援手

「好人好事要記錄下，想表揚莊士敦道麥當勞經理Tracy！」有女生日前在Threads發文，指凌晨騎單車外出時突然下大雨，因路面濕滑致發生意外，傷及大腿，「劏咗自己大髀……膝頭內側勁快腫咗一大塊」，她即時一瘸一拐地走進灣仔莊士敦道的麥當勞，希望能簡單沖洗、止血及冰敷傷口。

其中1名男食客見狀隨即走向櫃枱求助，當值經理Tracy立即帶同急救箱出來協助，「即刻拎咗幾pack（包）包紮用品俾我」，並特意拿過濾水給她飲用及抹傷口，又問需否食物，樓主在店內逗留了約2小時，經理一直在旁悉心照顧。由於差不多到早晨繁忙時間，樓主怕阻礙其工作，惟經理回答「呢度傷者大晒！邊個冇人性我趕佢走！」，讓她非常感動，「原來有人幫手，有人救，有人照顧，真係好warm（溫暖）好有愛」。

網民激讚窩心 值得表揚

帖文短短數天已逾1.1萬個讚好，不少人都大讚經理「型爆」，又指帖文令人窩心，提議樓主去信表揚該名經理，「呢啲咪係香港服務業應該有嘅待客態度， 無論本地人或者邊度來嘅遊客見到，都會對個品牌同香港有更好嘅印象」。