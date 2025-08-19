人夫愛穿女性內衣褲+高踭鞋！出走11年　妻子提離婚因另1理由獲批

南京偽娘網紅「紅姐」（又稱南京紅姐、紅爺）男扮女裝，免費向多名男子提供性服務，但暗中拍片牟利，事件曝光震驚全球網絡，同時令到外界稱呼偽娘愛好者為「紅姐」。台灣新竹1名人夫婚後性格突變，經常穿上女性內衣褲和高踭鞋，甚至離家出走11年，妻子忍無可忍申請離婚。法官審理期間，發現人夫曾將離婚作為談判籌碼，片面要求金錢補償，明顯不想繼續維持婚姻，批准他們離婚。



丈夫偷穿女性內衣褲和高踭鞋

當地媒體於今年8月報道，陳姓女子和張姓丈夫於2012年5月21日結婚，雙方無子女，本來生活愉快，但結婚僅2年，陳女發現丈夫偷穿女性內衣褲和高踭鞋，她數次想和丈夫溝通卻慘吃閉門羹，最終雙方無法溝通，張男選擇於2014年5月離家出走，自此沒有再和妻子聯絡。陳女獨守空房多年，最終決定申請離婚。

人妻申請離婚

陳女指出，張男沒有積極修復感情，毫無溝通和維繫婚姻意願，其他證人均表示，多次前往陳女住所，但從來沒有見過張男，雙方明顯長期分居。張男出席應訊，辯稱其實妻子「做得太過份」，令他無法接受，所以才離開，反指控是妻子不准他提出離婚。

法官批准2人離婚

法官審理期間，發現張男曾將離婚作為談判籌碼，單方面要求經濟補償，認為夫妻已經長期分居，雙方個性和觀念不合，到庭後彼此仍有嫌隙，張男更欠缺重建共同生活的意願，如果婚姻強行維持，只會徒增雙方矛盾和歲月虛耗，所以判處2人離婚。

