假追債真電騙！騙徒恐嚇上門淋紅油　港女險中招︰嚇到出埋眼淚

【電話詐騙／香港騙案／收數公司】騙徒行騙手法層出不窮，有港女在網上表示，早前收到1個「追債電話」，來電者操純正廣東話自稱「資產有限公司」員工，說出港女全名、身份證號碼和住址，聲稱她欠下大約3.6萬元，目前正在其住所樓下，要求「即刻返屋企同佢哋啲人對文件」。港女當時未有意識到是詐騙，一度信以為真，但記憶中自己沒有債務，要求提供其「欠債資料」，對方則稱由其他同事再致電給她。



「同事」致電恐嚇若不還債，「行動組會上嚟淋紅油，你自己返屋企小心啲，慢慢抹返啲紅油，同埋到時會有行政費要你自己孭返」，但港女繼續要求對方出示相關欠債資料。她最後掛斷電話，才發現自己遇到電騙，立即前往警署備案，提醒大家「有咩事上嚟嗰下真係會驚，點都唔好急急畀錢」、「最後小妹真係嚇到眼淚都出埋嚟」。



許多網民留言指「真正嘅收數公司係唔會話淋你紅油嘅，你估如果你錄咗音，佢哋會無事咩？ 」、「我都試過被人講中地址同名， 一直寄信叫我還錢，心諗邊有借過錢」。



陌生人來電指欠債3.6萬元

樓主在Threads表示，日前下午1時許收到收數電話，來電者操純正廣東話，「講得出我全名、身份證號碼同埋住址，話我爭$36,618蚊冇還」，目前正在其住所樓下，要求她立即返回住所，和職員確認文件。

未意識到屬詐騙 要求出示欠債資料

樓主明明沒有向其他人借錢，每期信用卡都還清，「真係唔知佢講緊咩數」，而且沒有留意到是電騙，於是詢問對方來自何間公司和什麼債務，對方自稱來自1間資產有限公司，「其餘嘢你過嚟對文件咪得囉」。樓主仍然未醒覺，並解釋自己正在返工，可否經電郵或WhatsApp提供文件，來電者聞言拒絕，聲稱「啲文件係擺喺公文袋，一定要見到本人交收」，然後稱由「辦公室同事」致電跟進。

「職員」恐嚇上門淋紅油

「同事」隨即致電樓主，再次說出其全名和身份證，同時要求她還錢，樓主繼續要求對方出示相關文件，對方訛稱「你有冇借過財仔？我哋收數公司不嬲都係你畀咗錢先會畀單你」，樓主表示「無單，我一定唔會過數」，對方聞言恐嚇派出行動組上門淋紅油，「你自己返屋企小心啲，慢慢抹返啲紅油，同埋到時會有行政費要你自己孭返」，樓主仍然堅持「你威脅我，你都要有單㗎」，對方爆粗反駁。

網民︰邊個驚就邊個中

樓主大怒掛斷電話，才發現自己遇到電騙，於是立即到警署備案，當時「真係嚇到眼淚都出埋嚟」，提醒大家「有咩事上嚟嗰下真係會驚，點都唔好急急畀錢」。樓主同時展示相關來電號碼，大量網民指出自己遇到類似來電，號碼都一樣。

網民指「唔使理，佢哋打緊盲毛，邊個驚就邊個中」、「陌生電話一律唔聽，費事唔知邊日自己心神恍惚真係中伏」、「好恐怖，有晒個人資料」。

