爭吵後妻攜子出走！夫廳中上吊亡　視障母以為兒站着　近看揭悲劇

泰國日前發生輕生悲劇！當地1名男子和妻子因為家庭瑣事起爭執，妻子帶着孩子離家出走，他竟在深夜時份於客廳懸樑上吊，其年邁且視力欠佳母親及後發現兒「站」在客廳中央，曾詢問：「你站在那裏幹嗎？」因沒回應而上前查看，才驚見驚見兒子赤裸上吊。



男子母親其後與鄰居合力將繩子鬆開，並立刻報警，救護人員趕到為男子進行心肺復甦術急救，惟最終未能改寫悲劇，男子當場被宣告不治。死者遺體目前被送往驗屍，稍後將交還家屬處理後事。



泰國有男子因妻子帶同子女離家出走，深夜家中上吊亡。（資料圖片）

妻子爭吵後攜子女離家出走

綜合泰媒報道，案發地區為曼谷市暖武里府（Nonthaburi），41歲死者生前任職電單車維修技師，與妻子結婚10年並育有2名子女，但雙方多年以來不時發生爭吵，妻子曾多次帶着孩子離家出走。至8月6日（上周三）晚上，雙方因為家庭瑣事爆發衝突，妻子再次帶着孩子離家。

41歲死者和妻子結婚10年，但多年來不時爭吵，事發當天妻子再度帶同孩子離家出走，於是動了輕生念頭。（GettyImages／示意圖）

男子的66歲母親憶述，兒子當時情緒激動，她曾勸說「別想太多，她（媳婦）出去一下應該就會回來了」。至晚上8時看見兒子仍在與妹妹通電話，但心情似乎經已平復許多，她亦提醒兒子要早點休息，然後便返回房間。

以為兒子站廳中 曾問：你站在那裏幹嗎？

詎料1小時後她步出房間，發現兒子離奇站在客廳正中央靜止不動，由於視力欠佳，初時未有察覺異狀，還詢問：「你站在那裏幹嗎？」因未獲回應便上前查看，才驚見兒子赤裸上半身，下身只裹着毛巾，卻在樑上上吊。

男子於家中客廳懸樑以繩上吊，救護人員到場為他進行心肺復甦術，可惜仍不幸身亡。（網上圖片）

救護人員到場急救 男子回天乏術

由於繩子勒得太緊，男子母親根本無法解開，只好出門向鄰居求助，之後與鄰居合力將繩子鬆開，將男子抬到地面並立刻報警。救護人員到場後為男子進行心肺復甦術，惟他已回天乏術。當地警方初步調查後排除他殺嫌疑，死者遺體目前被送往法醫中心以確認死因，及後將交還家屬辦理後事。

（綜合）

香港求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255