巴士女舉高手！冷氣出風口吹這物　港女憂影響他人　怒斥：黐X線

這是在Cosplay自由女神像嗎？有女乘客在網上發文，指搭乘巴士時驚見有女子舉高手，將化妝掃放到冷氣出風口下方，不滿對方將出風口當「私人風筒」，認為冷風可能會將碎粉吹至後方影響其他人，故怒斥「黐X線」。



有網民表示不能理解，「佢唔覺樣衰嗰下好嘢」、「萬物皆我所用」，同時指出交通工具的冷氣出風口其實「勁污糟」，「好多塵積晒喺個風口位」、「咁樣吹完擺落塊面，唔敏感都偷笑」。



有港女坐巴士時目睹有女乘客舉高手，將化妝掃放近冷氣出風口下放，故貼圖嘲「私人風筒？」（「threads＠siu4siumuila」圖片）

巴士女乘客高舉化妝掃 放冷氣出風口下方

該女乘客在threads帳號上傳約10秒影片，片中可見她當時搭乘巴士並坐於上層座位，其前方有女士舉起左手，將2支化妝掃放到冷氣出風口下方，未知是否清洗後尚未乾透，所以想透過冷風吹乾刷子。

樓主在後方目擊整個過程，不滿對方將出風口當「私人風筒」，質疑冷風可能會將碎粉吹至後方，「後面一堆人食緊粉」，故公審斥「黐X線」。

網民：萬物皆我所用

許多網民都對女子舉動感到詫異，「笑咗，萬物皆我所用」、「佢唔覺樣衰嗰下好嘢」、「唔好話私人唔私人，個效率高咩？吹心理？」、「非正常人能理解」，又調侃「表面上佢係一支化妝掃，其實佢係自由女神權杖」。

大多網民感到嘔心，指公共交通工具冷氣機槽充斥塵埃，「啲塵同細菌多到唔夠膽想像」。（《愛回家》劇照）

冷氣出風口充斥塵埃細菌 網民嘲：用塊臉測試致敏原？

惟更多留言指交通工具的冷氣出風口其實「勁污糟」，「十幾廿年都唔會有人洗，跟住咁多年嚟班乘客又會用手去調教冷氣溫度，啲塵同細菌多到唔夠膽想像」、「好多塵積晒喺個風口位，之後吹晒啲塵落個掃到，真係好邋遢」、「洗完化妝掃都係想用落塊面度乾乾淨淨啫，咁樣吹完擺落塊面，唔敏感都偷笑」，又調侃「想用自己塊臉測試致敏原，厲害」。

