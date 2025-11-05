公屋座廁自行更換損毀房署會否負責？　網民提可怕後果勸勿亂改動

公屋單位設備改動前要三思，一經自行改動，房署可能不負責維修。有正輪候公屋單位的網民超前部署，稱考慮自行找裝修師傳更換坐廁，好奇如日後損毀時，房署會否維修？不少網民指自行更換座廁後，「房署一律唔包」，又提醒改動廁所可能導致滲水問題，勸喻「想清楚先好換」、「換廁好大機會會郁到地下嘅防水層」，更有人不滿指，「其實你都幾無恥，自己換咗就搵人幫你負責」。



有正輪候公屋的網民詢問將來找裝修師傅更換座廁後，如果出現問題房署會否負責。（示意圖／公屋討論區圖片）

找裝修師傅換廁 出現損壞房署會否負責？

改動公屋單位設施經常引起討論，有正輪候單人公屋的網民超前部署，在facebook「香港公營房屋討論區(FB版) 」發帖，好奇發問公屋單位自行找裝修師傅更換坐廁後，日後有損壞是否要自行再找裝修師傅維修，「房署唔會負責？」。

帖文引起不少回應，「點都唔好郁政府嘢，如果唔係有排你煩」、「坐廁氣喉封咗會命令你還原」、「總之所有私人整過嘅野，房署都唔會整」、「凡係你改動過嘅嘢，房署一律都唔包」。部份留言不滿指，「其實你都幾無恥，自己換咗就搵人幫你負責，正一公屋Ｘ」、「你都幾好笑，點解你自己換嘢之後要人哋負責」。

有正輪候公屋的網民問將來找裝修師傅更換座廁後，如果出問題房署會否負責。（示意圖／資料圖片）

網民溫提改動馬桶恐導致滲水

有熱心網民提醒，涉及廁所的改動可能導致滲水問題，一定要三思，「想清楚先好換、萬一打在地台上的馬桶螺絲滲水，唔知房署會唔會幫你換地台」、「換廁好大機會會郁到地下嘅防水層，如果因為咁而導致你樓下嗰層漏水，房署有機會㑹追究」、「我入伙9年，前排座廁水渠滴水，房署直接將成組座廁同埋條去水渠換咗組新嘅俾我，但大前提你唔可以更換佢原有裝置」。

網民提醒公屋設備最好別更動，更換廁所可能會郁動防水層，「如果因為咁而導致你樓下嗰層漏水，房署有機會㑹追究」。（資料圖片）

住戶更動坐廁需負責日後保養維修

據房委會資料，在加裝屋宇裝備如冷氣機、更改或加設固定設備如電線電路、鐵閘、非結構內牆、窗、防盜窗花、喉管及坐廁前，必須向屋邨辦事處申請。經批准後應聘用合資格承辦商或合資格的工人，依照房委會指定的規格、香港法例及規則進行安裝，及簽發有關完工證明文件。住戶需負責日後的保養維修。

房署在網上有提供租戶自費修葺項目。（房屋署網站截圖）

而公屋單位內業主之固定裝置及設備（門窗之玻璃除外）如因正常損耗而需要維修或更換，房委會將承擔相關的責任。至於非正常損耗而引致的維修或更換問題，或租戶在有關裝置及設備仍屬可用的情況下要求更換，租戶可委託房屋署代為處理，但費用須由租戶支付。

（綜合）