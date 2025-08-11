公屋不滿│獲大埔4人單位租金達XXXX元　女住戶呻太貴　網民揭內情

【公屋／公屋申請／輪候】常說公屋住戶是「人生贏家」，但有獲派大埔富蝶邨的女住戶，於網上公屋交流群組發相發文指，其3至4人單位租金達2800元，大呻「好貴」。



帖文引來網民熱議，批評是「身在福中不知福」，「羨慕」、「畀我即刻要」，又揶揄樓主「畀埋錢你住好唔好？」、「瞓街囉，唔使錢㖭」。不過亦有網民揭疑似「內情」，質疑樓主只是「博流量」。



有獲派大埔富蝶邨的女住戶，於網上公屋交流群組發相發文指，其3至4人單位租金達2800元，大呻「好貴」。（資料圖片）

公屋租金「太貴」？該女生在Facebook群組「簡約公屋業主交流群（啟德／屯門／觀塘／上水片區）」以簡體字發文，指於8月8日收到屋委會「配房通知信」，獲派大埔富蝶邨3至4人單位，但大呻2800元租金太貴，「今日收到信，派咗大埔富蝶邨 3至4人單位，2800租金，好貴！」，並附上「驚叫」及「金錢飛走」的「Emoji（表情符號）」。

公屋女住戶指租金2,800元太貴

從樓主上載的「配房通知信」見到，她獲派的是大埔富蝶邨喜蝶樓單位。

樓主獲派大埔富蝶邨喜蝶樓單位。（Facebook群組「簡約公屋業主交流群（啟德／屯門／觀塘／上水片區）」）

網民批「身在福中不知福」：嫌三嫌四

網民看過帖文認為樓主「身在福中不知福」，「畀我即刻要」、「羨慕」、「3-4人 好平，我2至3人都2300」、「冇出面租過香港樓，$2800，咁都叫貴？」。也有不少網民揶揄樓主，「瞓街囉，唔使錢㖭」、「買淺水灣平好多」、「嫌三嫌四有得住執到寶啦」、「畀埋錢你住好唔好？」、「唔好要囉，等800蚊租先」。

網民看過帖文認為樓主「身在福中不知福」。（資料圖片）

網民揭疑似內情

亦有網民爆出疑似「內情」，質疑只是博流量，「大家唔好中佢計，佢之前偷我朋友張相做profile pic，用假名，講埋又係呢啲煽風點火的說話」。翻查資料，樓主於7月30日曾發帖文稱，決定揀選啟德簡約公屋，「之前曾經在香港島和啟德之後考慮，最後決定啟德」，惟不足10天，即8月8日便再度發帖文指獲派大埔富蝶邨喜蝶樓單位。