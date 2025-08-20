巴士女乘客打傘坐窗口位！疑怕太陽照射　網民：怕見光就唔好出街

夏天太陽猛烈，怕被曬黑可以理解，但在車廂內打傘是否太過份呢？日前有港男搭乘巴士時，發現有女乘客疑似擔心被猛烈太陽照射到，竟然在座位打開縮骨遮擋陽光，旁邊女士只能側身靠往走廊通道，後方乘客亦似是被雨傘組件頂頭，港男看不過眼於是拍照公審，引來網民批評該女子行為自私，「怕見光就唔好出街」，但亦有人表示諒解，「有時坐窗邊真係曬到頭暈，巴士又無窗簾，半開遮擋太陽無問題，最緊要唔好整到人」。



有港男搭乘巴士，驚見有女乘客在座位打開縮骨遮擋陽光，引來網民斥其行為自私擾人。（「threads＠jt91029782」圖片）

巴士女乘客車廂內「擔遮」 目擊港男拍照公審

該港男在threads帳號上傳照片，顯示巴士上有名女乘客坐於下層4人座、靠窗邊位置，可見外面天朗氣清，她或許是擔心被猛烈太陽直射，於是未有理會旁人便直接打開縮骨遮，旁邊女士為免被弄到，只能側身往走廊通道靠倚。

另外，由於該女乘客的縮骨遮有部份突出組件伸到背後座位，令後方乘客亦受影響，樓主見狀不滿對方自私舉動，故拍照公審，揶揄「香港每天都充滿新意！」

網民斥自私：怕見光就唔好出街

許多網民都批評女子行為自私，「室內開雨傘咩玩法？」、「後面坐嗰位多謝你」、「如果係我會反面」、「怕見光就唔好出街」、「見到太陽係咪會死」、「怕曬就坐出面（走廊位）」。但亦有人表示理解該女子行為，「有時坐窗邊真係曬到頭暈，巴士又無窗簾，半開遮擋太陽無問題，最緊要唔好整到人」。

有人稱該女子亦可能是身體問題，因曾聽聞有患者不能被太陽照射，「佢可能有嗰啲乜嘢紅斑狼瘡症呀，皮膚癌呀之類嘅病，一曬到太陽就會病發」，但有網民不滿此解釋，指有其他方法可以遮擋太陽，「有樣嘢叫防曬面具，其實唔需要咁樣嘅」。

