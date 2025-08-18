1人獨食私房菜帳單$1746！獅頭魚$1280　菜式名稱掀熱議：失傳？

私房菜一向價格較高，惟最近1名食客在網上發文，慨嘆早前到大角咀1間私房菜餐廳用膳，點了3款菜式，其中1碟「翡翠油泡獅頭魚球」竟要價1,280元，掀起大批網民熱議，不少人紛紛留言指「終於來了水魚」、「就算獅頭魚係貴都唔使咁貴啦，碟嘢最多只值$250」，另外指出收據中顯示的「失傳煎釀太子魚肚」和「失傳醬脆皮新鮮生炒」，笑言菜名用詞誇張，「失傳但又整到，即係失傳未？」。不過，也有部份網民指餐廳明碼實價，樓主不應事後發文抱怨。



樓主到大角咀1間私房菜餐廳用膳，點了3款菜式，其中1碟「翡翠油泡獅頭魚球」竟要價1,280元，掀起大批網民熱議。（FB圖片）

翡翠油泡獅頭魚球要價1280元

樓主在Facebook群組「大角咀人和事」上傳照片，顯示他獨自於本月11日到大角咀一間私房菜餐廳用膳，點了2客「失傳煎釀太子魚肚」，以及「失傳醬脆皮新鮮生炒」和「翡翠油泡獅頭魚球」各1碟，其中的獅頭魚球要價1,280元，另外還點了1碗白飯和茶位錢，賬單原為1,587元，但連同159元的服務費，1人用膳總金額為1,746元。

食客嘆：呢碟嘢$1280

樓主又分享該碟翡翠油泡獅頭魚球，在文中不禁大嘆「呢碟嘢$1280」，據其上傳的照片顯示，獅頭魚的份量不算多，另有其他伴菜。

網民斥收費不合理

帖文隨即引來網民熱議，紛紛表示餐廳收費不合理，「連智商稅差唔多啦」、「就算獅頭魚係貴都唔使咁貴啦，碟嘢最多只值$250」、「我有食開呢間，但從來唔會叫海鮮、海產！ 只叫家常小菜！」、「係唔係打多咗個零？」、「獅頭魚要起肉要買大條先起到，我諗一斤上百，呢到可能要200蚊成本，重點係細細條人手起，功夫菜嚟，不過賣1,200再加一真係好大咬」。

部份網民則更關注菜式的名字，認為店家用字誇張失實，笑言「失傳係咪要搵問米婆，請師傅上身煮」、「失傳，但又煮到，咁仲算唔算失傳？」。

另有網民強調明碼實價

然而，有網民則指出餐廳明碼實價，既然樓主看了餐牌，又點了相關菜式，就不應挑剔，留言稱「餐牌明碼實價」、「唔睇價錢？」。