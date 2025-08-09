只收現金！港男飯後唔夠錢埋單尷尬　老闆霸氣1句解圍　結局超暖

這是食肆人情味的味道！在電子支付盛行的年代，仍有不少店舖只接受現金結帳，有港男在網上發文講述尷尬事，事緣他與2名位同事到佐敦1間中菜館吃午飯，帳單合共233元，卻發現餐廳老闆語氣有點惡地表示「淨係收現金」，而港男只有200元現金，同行的2名同事身上也沒有現金，令港男十分尷尬。沒料到老闆見狀竟豪氣地說「得啦！」，卻反令港男不好意思，但最終仍接受了老闆的好意，後來他在下班後返回餐廳找埋尾數，更大讚「活左30幾年真係未見過咁樣嘅老細」。



帖文引來網民熱議，「好鍾意呢啲粗聲粗氣得嚟又好親切嘅對話，香港特色嚟」，但更多人批評樓主不帶現金出街「冇辦法理解啲人明知自己冇現金／得好有限嘅現金，都唔問清楚，睇清楚收咩先行入去」。



樓主因身上沒有足夠現金埋單而感到尷尬，惟老闆豪氣地說「得啦」，沒有追收尾數。（Threads圖片）

港男不夠現金埋單 老闆有人情味處理

不少人已習慣電子支付的生活方式，而有港男早前與2名同事到佐敦中菜館「小玉家嚐」午膳，叫了燒味飯及咖哩豬扒飯，3人合共233元。樓主結帳時，「喺銀包攞咗兩張$100出嚟，我心諗『大鑊，點算？』」，於是向同行同事求救，可惜2人都沒有現金在身，豈料此時餐廳老闆一手搶去2張100元鈔票，霸氣地表示「得啦！」，示意不收尾數。

樓主呆了表示「點得呀」、「我下次嚟畀返你」，老闆豪氣地說「唔好講呢啲」。樓主大讚老闆有人情味，「係香港生活既人都知畀少一蚊都出唔到門口，活咗30幾年真係未見過咁樣嘅老闆」。樓主最後也在下班後「找埋尾數」，還請老闆飲啤酒。

樓主下班後立即找數兼請老闆飲啤酒道謝。（Threads圖片）

不少網民也讚這種有人情味的老闆少有，「好多遊客（尤其是台灣人）都話香港人外冷內熱，可能呢個老闆都係！」、「好鍾意呢啲粗聲粗氣得嚟又好親切嘅對話，香港特色嚟」、「老闆娘都好好人，有次食完lunch又係帶唔夠錢勁慌，佢笑笑口話得啦唔緊張，經過再比返，轉頭撳完錢即刻跑番去，唔可以辜負呢啲咁暖嘅心意」。

有網民批樓主唔帶現金出街

不過也有批評樓主沒有帶現金出街，「冇辦法理解啲人明知自己冇現金／得好有限嘅現金，都唔問清楚，睇清楚收咩先行入去」、「喺香港仲有大把食肆淨收現金，你哋幾個可以夾埋得200蚊現金情況下，直接睇都唔睇就走入去食，老闆癡X線？你哋黐X線多啲」。