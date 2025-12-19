公屋｜4人家庭首派東涌拒要 二派市區屋邨極方便 357呎可間3房
撰文：田中貴
輪候公屋如果獲派心儀單位，幸運程度如同中六合彩頭獎！有4人家庭的公屋申請戶在網上表示，首派東涌屋邨，但他們選擇等二派，結果獲派何文田愛民邨頌民樓單位，面積約357平方呎，但尚算「間到3間房」，所以決定接受。
許多網民表示羨慕，「嘩！發達啦！雖然舊，但地區一流」、「方便，樓下有街市商埸，巴士總站，小朋友讀書校網可以，居住一流」、「恭喜」，亦有人認為東涌居住環境亦不俗，但何文田位於市區，的確更勝一籌。
首派東涌屋邨拒要 二派何文田愛民邨終接受
樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」表示，自己是4人家庭，「拒絕一派東涌，轉排市區單位」，等了約1個月後，最近收到二派何文田愛民邨頌民樓單位，面積33.17平方米，大約357平方呎，但應該「間到3間房」，最終他們決定搬入單位。
網民祝賀︰愛民邨好好住
帖文引來大量網民討論，紛紛祝賀樓主，「愛民邨幾好住，雖然樓齡舊啲」、「極少派愛民邨，多數都會要，好好住」、「愛民邨算大了」，亦有網民表示「東涌其實都幾好住，但何文田喺正市區，一定會揀愛民邨」。
（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」）