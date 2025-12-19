公屋｜4人家庭首派東涌拒要　二派市區屋邨極方便　357呎可間3房

輪候公屋如果獲派心儀單位，幸運程度如同中六合彩頭獎！有4人家庭的公屋申請戶在網上表示，首派東涌屋邨，但他們選擇等二派，結果獲派何文田愛民邨頌民樓單位，面積約357平方呎，但尚算「間到3間房」，所以決定接受。



許多網民表示羨慕，「嘩！發達啦！雖然舊，但地區一流」、「方便，樓下有街市商埸，巴士總站，小朋友讀書校網可以，居住一流」、「恭喜」，亦有人認為東涌居住環境亦不俗，但何文田位於市區，的確更勝一籌。



樓主一家收到二派何文田愛民邨單位。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」圖片）

首派東涌屋邨拒要 二派何文田愛民邨終接受

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」表示，自己是4人家庭，「拒絕一派東涌，轉排市區單位」，等了約1個月後，最近收到二派何文田愛民邨頌民樓單位，面積33.17平方米，大約357平方呎，但應該「間到3間房」，最終他們決定搬入單位。

網民形容「愛民邨幾好住，雖然樓齡舊啲」、「極少派愛民邨，多數都會要，好好住」。（資料圖片／張浩維攝）

網民祝賀︰愛民邨好好住

帖文引來大量網民討論，紛紛祝賀樓主，「愛民邨幾好住，雖然樓齡舊啲」、「極少派愛民邨，多數都會要，好好住」、「愛民邨算大了」，亦有網民表示「東涌其實都幾好住，但何文田喺正市區，一定會揀愛民邨」。

亦有網民表示「東涌其實都幾好住，但何文田喺正市區，一定會揀愛民邨」。（資料圖片）

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」）