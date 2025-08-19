男子攜電腦椅膠箱木櫃搭九巴　乘客不滿變貨車：車長唔通睇佢唔到

巴士嚴禁攜帶大型物品上車。有九巴乘客於網上發文公審，有男子帶同電腦椅、膠箱、小型木櫃登上往粉嶺的261線巴士，將巴士當作貨車，不滿車長對此視而不見。網民留言批評，「任由乘客帶大型物品上車，應該要投訴個車長！同埋嗰個位置係輪椅位，唔係放家俬雜物！」、「車長無拒絕咩，正常唔畀上車」。



有九巴乘客於網上發文公審，有男子帶同電腦椅、膠箱、小型木櫃登上往粉嶺的261線巴士。（fb群組「上水人大聯盟」圖片）

該乘客於fb群組「上水人大聯盟」發文表示，「剛剛，巴士內坐電腦凳，及一個小型木櫃，仲有什物膠箱，奇妙奇妙巴士可變貨車，車長唔通睇佢唔到，261入粉嶺」。照片見到，有男子霸佔輪椅位，坐在電腦椅上，旁邊地下放有膠箱和小型木櫃。

男子攜電腦椅、膠箱、木櫃搭九巴

網民留言指斥，「應該唔畀佢上車嘅，呢個擺明唔係行李係家俬啦」、「畀多200（元）送貨啦」、「嬰兒車都要收好先畀上車，居然大人可以咁？」，有網民則說「呢個人大約5點喺粉嶺火車站想上273（九巴），但司機唔畀佢上」。

根據九巴網頁，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車。（資料圖片）

九巴攜帶行李有規定

根據九巴網頁，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位，及不得放置在巴士通道或樓梯上。