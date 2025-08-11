九巴車頭驚現緬甸蟒　司機嚇倒：揸揸下有條蛇捐出嚟　九巴有回應

巴士蛇出沒注意！近日網上流傳影片，有來往大埔（富亨）及佐敦（西九龍站）271線九巴司機在駕駛期間，赫然發現駕駛位置出現1條細小的蛇在蠕動，他立即停車拍片，見小蛇鑽進了圍欄與錢箱的隙縫間，直言「揸揸下有條蛇捐出嚟，都咪話唔嚇親」。



網民笑言，「條蛇要搭車，去畀錢啫」、「搭霸王車，冇嘟八達通，報警」、「蛇：你好，下站有落，我冇手撳鐘」，有網民就擔心「一陣開開下車捐咗入佢（司機）褲浪底點算」。



「女蛇王」周嘉玲回覆《香港01》查詢表示，影片所見，是香港常見的緬甸蟒蛇。根據資料，緬甸蟒是香港唯一的原生蟒蛇物種，並無毒性，受到國際《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）及香港法律保護。



九巴回覆《香港01》查詢時表示，8月9日上午8時許，一輛非載客的九巴巴士沿吐露港公路往大埔方向行駛時，車長發現車上有蛇蹤，隨即在安全情況下駛往路肩停下，並通知車務控制中心。九巴之後安排該輛巴士駛返車廠，聯絡蛇王到場，於巴士車頭附近位置撿獲一條蛇，相信是巴士在車廠停泊時走到車上。



有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」轉發司機帖文及影片，司機於原帖文表示「揸揸下有條蛇捐出嚟，都咪話唔嚇親」。照片及影片見到，該條黑色帶花紋小蛇在車頭駕駛位置蠕動，隨後鑽進了圍欄與錢箱隙縫間。

九巴車頭驚現緬甸蟒 司機嚇倒

當時司機將巴士停在路邊，司機位置的八達通車費設定機顯示該輛是來往大埔（富亨）及佐敦（西九龍站）的271線九巴。

緬甸蟒鑽進了圍欄與錢箱隙縫間。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民憂：捐入褲浪點算？

網民笑言，「可以畀小童價」、「寵物唔畀上車」、「報警同阿蛇（阿Sir）講阿蛇（阿Sir）有蛇呀」、「見到蛇會好運，師兄」。有網民猜測小蛇鑽進巴士原因，「畀條生路行下啦，天氣咁熱要涼冷氣」。

有網民認出小蛇是蟒蛇，指出「Call漁護啦蟒蛇B嚟」、「咁細條嘅蟒蛇都係第一次見」、「冇毒的，不影響駕駛」。也有網民擔心「你話冇毒啫，捐入褲浪點算？」、「至怕司機一見到佢，一大驚扭錯軚盤就大鑊」、「不過真係最緊要司機無事」。