九巴大叔下層大聲講電話！懶理多次廣播　司機終出絕招：做得好

乘坐交通工具要顧已及人。有港男坐九巴上層時，竟傳來下層有大叔在大聲講電話聲音，車上的人不勝其擾，連巴士司機也多次出聲要他降低聲量不果，忍無可忍之下開咪超大聲鬧他「講電話細聲啲，唔該！」，港男在網上發文讚賞司機正義行為。



不少網民也遇到類似情況，「今日先叫完個阿叔戴耳筒，前幾日又叫過，一個月都唔知叫過幾多次人戴耳筒」。



港男坐九巴時聽到下層大叔大聲講電話，司機多次出聲警告卻無效。（AI生成圖片）

大叔下層講電話 上層乘客都聽到

有港男早前在Threads上發文，「今日要讚下巴士司機」。樓主指，早前坐九巴在上層位置，卻聽到下層有大叔在講電話，可想而知聲浪十分之大。不但樓主覺得煩擾，連司機也不勝其擾，多次廣播叫大叔降低聲量，可是大叔沒有理會，司機忍無可忍超大聲叫大叔收細音量，「講電話細聲啲，唔該！」。樓主為司機的正義行為大表讚賞。

網民大讚司機行為 ,「多謝司機哥哥」。（Threads圖片）

網民都讚：多謝司機哥哥

帖文引來網民熱議，「感謝」、「多謝司機哥哥」、「做得好」、「係嘈住佢揸車……講明先，唔係話個司機做得唔好呀」。有人認為這些情況見慣不怪，「地鐵仲衰，日日都係咁，我都鬧好多個人」、「今日先叫完個阿叔戴耳筒，前幾日又叫過，一個月都唔知叫過幾多次人戴耳筒」。