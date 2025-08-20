東京酒店執房後驚見房門這狀況！港男不安　網民亦遇過：日本變晒

日本向來被認為是較安全的旅遊地方。有港男在東京旅遊，離開酒店外出時要求執房服務，其後他回酒店房，卻見到房門被防盜鎖隔住，房門被打開，雖然他檢查房內行李發現並無任何損失，但仍覺住得不安心，尤其想到日本APA酒店遭旅客投訴有人匿藏在床下底的事，不禁猶有餘悸。



帖文引來網民熱議，「我住銀座嗰邊都試過」、「而家做呢行全部外籍，重邊有職人精神」。



樓主外出回酒店後，發現房門被防盜鎖隔住，房門被打開。 （Threads圖片）

去旅遊住酒店要小心。有港男早前在Threads上大呻到東京旅遊的不快經歷。有天他離開酒店外出後，返回酒店驚見房門被防盜鎖外反隔住房門，即房門沒有關上，任何人也可隨時入內。

無失財物仍感不安

樓主認為是執房的職員沒有關好房門，雖然他檢查過房內行李沒有任何損失，可是仍覺得不安心。

不少網民建議不要使用執房服務，以免發生失竊情況。（ GettyImages）

不少網民看過帖文後留言，有人遇到同類情況，「我同你一樣情況」、「我住銀座嗰邊都試過」、「一直住開新宿某酒店，對上一次夜晚返入房，見到坐廁塊廁板有幾撻屎漬，即時落去大堂向經理投訴，好離譜！」。

網民建議不用酒店執房

有人則認為住幾天不用執房以解決問題，「我一定會掛牌不用打掃，講真兩個住幾晚有幾污糟」、「以前出去玩，房的手信貴重嘢喼都唔會關埋，都覺得好安心好安全，但是現在日本都變晒了，唯有自己小心啲」。