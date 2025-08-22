朗豪坊排廁所遇大媽打尖！女生這樣做擊退　網民讚：感謝你的勇敢

排隊是文明社會的基本美德。有在港生活的台灣女生於網上發文表示，日前在旺角朗豪坊排隊去廁所，有位大媽突然插隊走進有人剛出來的空廁格，她立刻衝過去擋住請大媽排隊，惟對方竟毫不知錯地說了1句話反駁，而樓主未有認輸，堅定立場請大媽排隊，最終成功讓原本就排在第一位的女生進入廁格。



網民紛紛大讚樓主，「勇猛廁所戰士」、「感謝你的勇敢」、「做得好好！我都一定會出聲！希望大家都一齊守住我哋嘅香港！」、「辛苦晒，大家守住文明社會的底線」，又說「排隊嘅人一齊話佢就最好！」。



有在港生活的台灣女生於網上發文表示，日前在旺角朗豪坊排隊去廁所，有位大媽突然插隊走進有人剛出來的空廁格，而她挺身阻止。（示意圖／Unsplash圖片）

該台灣女生於Threads發文憶述事件，她在朗豪坊排隊去廁所時，突然遇到有位大媽插隊進廁格，她立刻衝過去擋住請大媽排隊，惟大媽竟表示「可是這格沒人」，女生反駁「排隊的人來不及走過去，就被你佔了」，並再次請對方排隊，然後請排在第一位的女生進廁格，成功擊退插隊大媽。

女生阻止大媽打尖：心臟還是緊張地砰砰跳

樓主表示，仔細想這好像是她第一次跟插隊的人理論，坦言「心臟還是緊張地砰砰跳」。她續說，「以前都是不開心但默默承受，可能在香港常常看到路人大戰打尖／插隊的人，覺得我也要守護遵守規矩的自己吧？」。

女生立刻衝過去擋住請大媽排隊，大媽指出「可是這格沒人」，女生反駁「排隊的人來不及走過去，就被你佔了」。（《寶寶大過天》劇照）

網民讚：守住文明社會底線

網民留言大讚樓主，「勇猛廁所戰士」、「香港好在有你」、「謝謝你的勇敢擇善固執」、「做得好！不要姑息！」、「你好厲害，一起守着底線」。

有網民則說，「其實排到佢嗰個女仔都要出聲，唔係次次有人幫佢」、「我都試過又係朗豪坊，好在後邊有個女仔幫拖一齊X到佢敗走！香港人千祈唔好慣」、「我次次見人打尖我都會出聲，但後面啲人永遠唔會幫拖，得個睇字」、「我試過出聲，但唔夠佢惡」、「我響太古廣場排隊，大媽衝向前逐格鎖片用手甲扣到人哋廁格鎖開咗，我喝佢『喂你做咩？』，怪物走咗」。