東鐵鄉音大媽踩港女拒道歉：這裏是中國！後續震撼全網：大快人心

在港鐵車廂內踩踏到別人，還要斥責受害者？本港網絡瘋傳影片，指往羅湖方向港鐵東鐵綫列車上，有1名操鄉音大媽踩到1名女乘客的腳，詎料大媽不但拒絕道歉，還反罵女乘客，「我就係唔say sorry啊，點啊？X你！咁X巴閉坐頭等啦！」、「呢度係China Hong Kong，知唔知？我梗係中國人啦！我肯定係香港人啦，我讀書仲多過你啊，你算X把啦」。最終其他乘客看不過眼「圍攻」大媽，「踩到人就講對唔住啦」、「影衰晒中國人」，大媽繼續反駁，表示「唔好成日同我講英文，我同你講，我唔識，呢度係中國地方！」，又批評「香港人冇素質」、「喺度分裂中國人」。



影片引來網民熱議，大讚香港人圍結精神，「真係大快人心，人群圍剿呢個女人」、「好欣賞呢種『香港人睇唔過眼，然後一呼百應還拖』嘅精神」、「香港人質素真係好高，好熱心」，又建議「對待呢啲人一定要惡過佢」。



本港網絡瘋傳影片，指往羅湖方向港鐵東鐵綫列車上，有1名操鄉音大媽踩到1名女乘客的腳，詎料大媽不但拒絕道歉，還反罵女乘客。（Threads@h.1amct）

「誰大誰惡誰正確？」有港女於8月13日在社交平台Threads發布多段影片，指往羅湖方向東鐵列車上，有1名大媽「九龍塘站嘈到火炭站」。樓主表示，事緣該大媽拖着行李箱及1名男童上車，不小心踩到1名香港女生的腳，女生反映被踩到，惟大媽不但沒有道歉，還反嗆「唔想俾人踩就搭頭等」。

鄉音大媽踩到港女拒道歉：咁X巴閉坐頭等啦

影片長約4分鐘，見到被踩女生站在近車門玻璃位置，向站在面前的大媽說「咁你say sorry咪得囉」。然而帶鄉音的大媽指：「咁X惡，我就係唔say sorry啊，點啊？X你，咁X巴閉坐頭等啦，坐呢度做咩啊？」

被踩女生站在近車門玻璃位置，反遭大媽責罵。（Threads@h.1amct）

被踩女生站在近車門玻璃位置，反遭大媽責罵。（Threads@h.1amct）

大媽：呢度係China Hong Kong

女生解釋「你踩到我啊而家」，大媽卻依然不道歉，「我踩到你又如何？呢度（港鐵車廂）碰碰撞撞㗎啦！咁點啊？你踩啊！我畀你踩！」。女生反問：「（我踩你）你係咪會打我？」大媽明言：「我肯定會打你，我點會好似你咁無理啫，我唔會好似你咁啊，short short哋。呢度唔係頭等啊，你坐頭等啊！呢度係China Hong Kong，知唔知？我梗係中國人啦！你唔係中國人咩？黃皮膚，黑眼睛」，惟她之後又說「我肯定係香港人啦，我讀書仲多過你啊，你算x把啦」。

乘客圍攻大媽：影衰中國人

這時有女乘客拉走港女，勸喻大媽「唔好嘈」，可是大媽未有停口繼續責罵女生，「short short哋，你咁巴閉頭等啊！肯定有碰撞㗎啦呢度」。其他乘客看不過眼，紛紛「加入戰團」，要求大媽道歉，「踩到人就講對唔住啦」，詎料大媽聲稱是女生先罵，且比她更惡，她才會「反擊」，「佢鬧先㗎喎！我踩到佢係唔小心。肯定有碰碰撞撞㗎啦。唔好成日同我講英文，我同你講，我唔識，呢度係中國地方」。

這時有女乘客拉走港女，勸喻大媽「唔好嘈」，可是大媽未有停口繼續責罵女生。（Threads@h.1amct）

乘客看不過眼，群起「圍攻」大媽。（Threads@h.1amct）

乘客看不過眼，群起「圍攻」大媽。（Threads@h.1amct）

有乘客反駁「人哋（女生）已經俾你鬧，已唔出聲㗎喇已經，鬧鬧鬧鬧鬧，你咩人啊？都費事同你講，不可理喻」。大媽即回答「我中國人囉！」；其他乘客批評「影衰晒中國人」，她反嗆「我覺得你仲係（影衰中國人）啊」，影片至此結束。

樓主補充，大媽被乘客「圍攻」後，不滿說「大家夾埋X佢，話香港人冇素質，又喺度分裂中國人」，令樓主感嘆「我真係受不了半點」。

乘客看不過眼，群起「圍攻」大媽。（Threads@h.1amct）

乘客看不過眼，群起「圍攻」大媽。（Threads@h.1amct）

網民批大媽離譜 讚港人圍結：香港人質素真係好高

網民看過影片紛紛批評大媽離譜，「其實踩到人唔小心講句對唔住有咩問題，有咩心理關口過唔到講唔到出口？最慘係個小朋友，呢啲家庭長大真係好恐怖……」、「呢啲叫無賴囉，『我無講過』、『佢仲惡啦』，癲倒是非黑白」。

也有大批網民讚揚香港人團結精神，「好彩有正義嘅市民幫手」、「真係大快人心，人群圍剿呢個女人」、「好欣賞呢種『香港人睇唔過眼，然後一呼百應還拖』嘅精神」、「香港人質素真係好高，好熱心」、「團結就是力量」、「對待呢啲人一定要惡過佢。當有多過1個人指責佢嘅時候佢明顯開始淆淆哋，音量細咗啲啲」。