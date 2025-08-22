兩餸飯西蘭花不夠　食客斥店員拒加蝦：X你老X　權發小廚公開CCTV

兩餸飯是平民美食，一直深受市民歡迎，但有食客光顧兩餸飯名店「權發小廚」銅鑼灣分店後大感不快，在社交平台「香港兩餸飯關注組」發帖，公審該店1名女職員，事緣樓主選擇西蘭花蝦球時，因西蘭花份量「唔夠」，店員拒絕多夾蝦球，反而要改選其他餸作補充，樓主粗口連發指責對方「死板」。帖文引起討論，不少網民認為事主也有問題，「就算真係阿姐錯，都唔使狂寫粗口」。



權發小廚事後公開事發時的閉路電視，指店員當時已說明蝦球只能夾2隻，但食客粗口連發狂鬧，「x你老x臭x，你一係畀埋啲蝦啦，咁多嘢講」、「x你老x臭x，我去第二邊啦」。店方希望食客不要將店員放上網公審，「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」，指彼此尊重才能提供好服務。



有網民在社交平台「香港兩餸飯關注組」發帖，公審「權發小廚」銅鑼灣分店的女店員。（facebook圖片）

西蘭花不夠 店員拒多發蝦球替代

有食客在facebook群組「香港兩餸飯關注組」發帖，不滿銅鑼灣權發小廚店員在西蘭花不夠的情況下拒絕多給蝦球，「呢件臭x，我講要西蘭花，之後畀完之後同我講唔夠，畀其他嘢我，咁西蘭花入面配菜有蝦，佢都可以同我講話唔畀，x佢老x」。

顧客當時點的應為西蘭花蝦球。（示意圖／資料圖片）

食客爆粗不滿店員死板

相信食客所點的是西蘭花蝦球，店員在西蘭花不夠一份餸的情況下，拒絕多夾蝦球作替代，他不滿店員做事「死板」，「之後仲要XX返我轉頭話唔做我生意」，又提到他要求「多飯」時，店員貌似不情願，「一係你加錢，X佢老x，xx我面把x呀，平時佢啲魚好x鹹，唔明點解咁x好生意」。

原帖文粗口橫飛，網民指「就算真係阿姐錯，都唔使狂寫粗口」、「買個飯盒咋嘛好簡單，唔滿意就唔幫襯，唔使問候人阿媽唔好講邊個啱定唔啱」、「為2件西蘭花而粗口爛舌，咩事咩人品真係大家心照」、「睇完權發條片，確認西客無誤」。

兩餸飯價廉物美，是不少港人最愛。（資料圖片）

兩餸飯是上班族最愛，其中權發小廚更日兩餸飯名店。（資料圖片）

權發小廚公開CCTV

被公審的權發小廚在facebook公開事發影片，稱「有片有真相」，閉路電視拍到店舖夾餸區的畫面。事主點的其中一款餸是西蘭花，店員指西蘭花不夠，提出配搭一點其他餸，食客要求「畀埋啲蝦我」，店員解釋西蘭花蝦球的蝦只能夾2隻。

店員按客人要求加飯，曾解釋加太多飯可能不夠位裝餸。（「權發小廚」fb影片截圖）

客人要西蘭花蝦球，店員解釋西蘭花不夠一餸，提出補其他餸當作一份。（「權發小廚」fb影片截圖）

客人要求多給蝦球作替代，店員解釋只能給2隻蝦。（「權發小廚」fb影片截圖）

食客粗口連發辱罵店員：X你老X臭X

食客不滿指「咁你冇呀嘛」，店員提高音量說「我叫你揀其他，送多啲畀你呀先生」，食客回應「咁你又唔講呀嘛」、「x你老x臭x，你一係畀埋啲蝦啦，咁多嘢講」。店員重提只能夾2隻蝦，食客發火稱「咁你冇呀嘛係咪呀，x你老x你唔x夠你唔出聲」，不滿店員「𢳂完先講」。

客人狂爆粗辱罵，店員忍不住提出退款，並將更放入玻璃飯盒的餸放回大鐵盆內。（「權發小廚」fb影片截圖）

店員提出退款，食客續發火爆粗辱罵店員，「咁做生意你老x臭x」、「x你老x臭x，我去第二邊啦，x你老x」。有男聲介入做和事佬稱「小事小事」，店員將餸菜放回去，影片作結。

店方：我哋啲人工唔包括俾人問候母親

店方指，公司的確有規定蝦球跟飯只能提供2隻，「揀唔啱可以退款，打工仔何必為難打工仔」，「思考一下大家都有阿媽生嘅，無必要問候人哋母親，我哋啲人工唔包括俾人問候母親，唔應該將我哋員工放上網公審」，彼此尊重才能提供更好服務。

權發小廚在facebook發帖回應事件，並附上CCTV片段。（facebook截圖）

有網民發現食客是自攜玻璃兜買飯，店員退款時直接將𢳂進兜內的餸菜放回鐵盆內，「強烈建議下次唔好將兜裏面啲嘢回返落野食度」、「應該拒絕自備飯兜，根本唔知個兜乾唔乾淨，而家仲要撥翻落食材再賣唔多衛生」、「正西客，好行唔送」。

有留言形容店方是在「扣餸」，「唔理你規矩畀幾多隻蝦個客，總之個客嗌咩餸你畀少咗佢就唔可以接受。50蚊兩餸仲要扣人餸監人食第樣」。