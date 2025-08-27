櫃員機吐出損毀$500紙幣？港女呻遭職員質疑是假鈔　中銀這樣處理

到銀行櫃員機提款，竟然獲得損毀了的紙幣？有港女於網上發文表示，她於港鐵香港站中國銀行櫃員機提取現金，詎料其中有1張500元紙幣缺了一角及曾被撕開過，被人用膠紙黏回，仍明顯見到損毀。樓主於是到中銀向職員報告事件，卻被質疑是假鈔，還要經歷一輪繁複手續，以及等待3周至1個月，銀行才會將500元重新存入其戶口，令她甚感不滿。



中國銀行回覆《香港01》查詢時表示，確認該行於8月19日收到相關客戶的查詢，經檢驗後，已於8月23日退還款項予客戶。中銀強調，該行的自動櫃員機提供的鈔票均通過嚴格檢測，已剔除殘舊鈔票，確保鈔票適合繼續流通使用。該行設有既定準則驗證殘損鈔票，包括鈔票的損毀程度、防偽特徵的完整性等，相關驗證時間及兌回價值視乎鈔票損毀情況而定，當收到客戶查詢後，會儘快跟進處理。



有港女報稱於中國銀行櫃員機提取現金，卻慘獲1張損毀了的500元紙幣。（資料圖片）

該港女於Threads發文講述事件，表示於港鐵香港站中國銀行櫃員機提取現金，詎料其中有1張500元紙幣缺了一角及曾被撕開過，被人用膠紙黏回，她立刻回住所附近的中銀分行處理，大呻「真係黑仔」。

遭銀行職員質疑是假鈔

港女向銀行職員報告事件，不滿辦完一輪手續及簽文件後，還要等待3周至1個月，銀行確認沒問題後，才會將500元重新存入其戶口，她亦不悅指「𡃁仔（職員）質疑我張銀紙（懷疑是假鈔），我即刻發脾氣，叫佢搵人睇cam，又鬧邊1個入錢落嗰個櫃員機就一清二楚啦」。

港女於中銀櫃員機提取的500元紙幣缺了一角及被撕開過，後再被人用膠紙黏回。（Threads圖片）

網民：紙鈔有齊號碼銀行會換鈔

帖文引來網民熱議，有人表示「應該有人用存錢機攝入去，但又會呃到部機咁勁」、「就算爛銀紙，發鈔銀行都有負責換返畀你，又唔係假銀紙」、「見到咁情況，第一時間從櫃員機直接拿到cctv前面影住畀鏡頭影到張銀紙有問題」、「唔完整一張銀紙緊係要填表驗鈔啦，人哋跟程序做就X人質疑你，少咗隻角喎」、「我只知道左右有齊兩邊number就冇問題，銀行一定換畀你」。

有網民分享慘痛經歷，他試過在櫃員機提取現金，再於銀行櫃檯入錢時，職員指有張是假鈔，「直頭要沒收不獲賠償，要我簽form又要身份證，我勁嬲。我話睇cam佢話無用，就算喺銀行門口atm都好，話我一轉身入門口嗰下cam係影唔到，我可以呢個時候更換銀紙，報警都無用，點嘈佢都唔理」。

港女去中銀向職員報告事件，卻被質疑是假鈔，還要經歷一輪繁複手續，以及等待3周至1個月，銀行才會將500元重新存入其戶口，令她甚感不滿。（資料圖片）

內行人解答換鈔程序及櫃員機運作

有聲稱曾於銀行工作的網民表示，「發鈔銀行除非懷疑係假鈔，先要填form送去警方調查（所以先要兩至三星期）！不過如果係爛鈔，無論你喺銀行定喺街度收返嚟，發鈔行都要即刻換畀你！如果銀行堅持係假鈔，你可以要求即場報警，再決定送不送去驗！如果他不肯定，你可以拿回鈔票去其他分行再換！至於睇cctv呢個冇可能，因為個箱錢有機會係金庫解返嚟，根本睇唔到邊個掂過！」。

另有熟悉櫃員機運作的網民指出，「存款同提款唔係同1個錢箱，fill錢箱條友係肯定沒跟sop（標準作業程序）來做，所有錢入錢箱都要過1次驗鈔機，嗰張錢貼晒膠紙肯定會過唔到驗鈔機，操作嗰位員工可能直接攝入去疊錢到就鎖錢箱，提款機出錢係按對應幣值來出張數，唔會理入面嘅錢有冇問題」。