港鐵尖東站普通話男女1人付款2人入閘！港男質疑逃票　網民斥可恥

【港鐵／逃票】再有遊客搭乘港鐵時懷疑逃票！有港男在社交平台發文，指在港鐵尖東站目擊2名操普通話的男女疑似逃票，因當時他只看見其中1人拿出手機，以掃二維碼（QR code）方式付款，加上他們在閘前「平排」舉動，然後再一同衝入閘內，認為有逃票之嫌。他又留意到女方手持名牌紙袋，故揶揄「有錢買CELINE，無錢搭地鐵」。



有網民批評涉事男女逃票行為，「身光頸靚，又拎名牌手袋着晒名牌鞋，幾蚊車錢都要慳，無嚟貴格」、「連地鐵都搭唔起就咪X嚟香港啦」。有人指不時看見旅客逃票，尤其尖東站情況最為嚴重，「尖東站成日有啲人黐到勁埋跟入閘」，認為港鐵應加派職員在站內站外看管。



有港男在尖東站目睹2名操普通話的男女疑似逃票。（「threads＠fai._cmf_1118」影片截圖）

操普通話男女疑「1人付款2人入閘」 港男公審斥逃票

該目擊港男在threads帳號上傳僅有3秒的影片，現場所見為港鐵尖東站，樓主指當時和友人「打算聽Chiikawa嘅閘機聲音」，並拿出手機拍攝影片，然後發現片中2名操普通話的男女準備入閘，但當時只見其中1人拿出手機，以掃描二維碼方式付款，加上2人在閘前「平排」舉動，引起他注意，未幾就拍到對方疑似逃票一幕。

僅男子使用二維碼付款 偕女子迅速衝入閘

從影片所見，頭戴鴨舌帽的女子拿着名牌 CELINE的白色紙袋，而同行男子疑似使用手機掃描二維碼付款後，便和女子迅速衝入閘內，加上片段畫面未見女子有做出付款動作。樓主相信2人涉嫌逃票，於是拍片揶揄「有錢買 CELINE，無錢搭地鐵」。

其中男子疑似使用手機掃描二維碼付款。（「threads＠fai._cmf_1118」影片截圖）

然後2人迅速衝入閘內，全片未見女子作出付款動作。（「threads＠fai._cmf_1118」影片截圖）

網民狠斥逃票行為：一早話咗是窮遊啦

帖文引來許多網民批評片中人逃票行為，「身光頸靚，又拎名牌手袋着晒名牌鞋，幾蚊車錢都要慳，無嚟貴格」、「可以這樣搭地鐵，香港人的三觀被扭曲了」、「一早話咗是窮遊啦」、「真係好Cheap」、「連地鐵都搭唔起就咪X嚟香港啦」，又指尖東站似是逃票「重災區」，「尖東站成日有啲人黐到勁埋跟入閘」、「應該要stay幾個staff喺到」、「即刻搵職員捉佢呀嘛」。

旅客逃票事件時有發生 網民齊分享直擊經過

另有不少網民分享曾直擊旅客逃票經過，「上星期我喺迪士尼站都見到個同胞咁做」、「見過一個操普通話嘅爸爸嘟完WeChat Pay拖晒一對仔女過」、「我見過2個大媽一齊入閘，我好大聲話：『嘩，坐車都無錢』，然後佢哋睥住我」、「成日喺油麻地站見到咁樣衝閘，試過一個（QR）code過4個人添」、「試過喺九龍塘我拍完（卡）出（閘），有個人跟我尾出」。

樓主指出1點 斷定片中人涉逃票

惟有網民認為單憑影片，未能斷定片中人涉嫌逃票，「share入閘不嬲可以㗎啦，又唔係無畀錢」。不過樓主翻查資料，顯示即使乘客使用同一電子工具付款，「係要分兩次嘟，唔係（嘟）一次」，換言之即乘客當刻應先用自己卡號進行掃碼，然後同行者再次掃描二維碼，並非如片中顯示，2人一同衝入閘內。

有網民指乘客可以「share入閘」，但樓主表明「係要分兩次嘟，唔係（嘟）一次」，故肯定片中人涉嫌逃票。（「threads＠fai._cmf_1118」圖片）

