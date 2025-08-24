星洲大媽人肉霸位！爆粗舉中指：X你媽個X！　向司機挑機：撞過來

人肉霸位無分國界！網上瘋傳1段新加坡大媽在露天停車場「人肉霸位」事件，有車主想泊位時被1名黑超大媽阻擋，要求車主駛走，她先用英語爭吵，再突然轉頻道用普通話大罵「臭八你回去中國吧，X你媽個X」，之後更大喝要叫車主「撞過來」，其後行近車窗舉中指。事件令當地網民傻眼，勸事主應該報警，「看她是否堅持站在那」。



新加坡網傳影片，有黑超大媽在當地傳車場人肉霸位。（fb影片截圖）

新加坡傳媒報道，當地網上於8月21日瘋傳影片，發生於高文（Kovan ）的後港街停車場，片段可見，車CAM片主當時想泊入露天停車位，但有1名穿黑衣短褲、戴着太陽眼鏡的大媽卻「人肉霸位」，擋在停車位前。

先用英語叫車主駛走 再轉普通話爆粗舉中指鬧人

畫面一轉，片主想倒車泊入車位，大媽仍拒絕讓開，疑似說「go」要求車主駛走，雙方爆發一輪對罵。當地傳媒指，有途人叫大媽讓開，但她稱片主想「撞人」、「太荒謬了」，現場有聲音質問大媽是否停車場的持有人。

新加坡網傳影片，有戴黑超的大媽在當地傳車場內人肉霸位。（fb影片截圖）

片主前方迎面有輛粉藍色私家車，疑是與大媽同行。此時大媽突轉用普通話，指着車cam車主大罵「臭X你回去中國吧，X你媽個X」，再蓄氣破口大罵說「撞過來吧！撞吧！」，雙方互不退讓一直對峙。最終未知片主有沒有成功泊車，但大媽行近其車窗旁，再罵「Ｘ你媽的喇」，並微笑舉中指。

大媽行近車cam片主的車窗旁，繼續爆粗鬧人。（fb影片截圖）

大媽最後照事主舉中指。（fb影片截圖）

網民不滿籲報警

片段網瘋傳，網民紛紛批評大媽人肉霸位行為，「報警吧，看她是否還堅持站在那」，認為只要將車停在泊位前面不走，大媽就會自動投降，又指應就人肉霸位問題立法，「任何人堵塞停車場罰款5,000新加坡元，問題解決了」。但亦有人質疑片段經過剪接，未必反映事件全貌。