打風│天文台或明早發1號風球+熱帶氣旋路徑　風烏等3大AI這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／劍魚／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連環颱風襲港？位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散，若該廣闊低壓區在星期四早上進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號，預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數；在該低壓系統與中國東南部高壓脊共同影響下，星期四及星期五（8月28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪；除非此低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。



天文台暫未有該低壓區路徑圖，而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，該熱帶氣旋會在8月27日至8月28日（星期三至星期四）進入南海，保持400公里至800公里範圍，並於8月28日至8月29日（星期四至星期五）最接近香港，隨後在海南島南面掠過。



不過，目前所有預測均為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台預測熱帶氣旋入南海 3大AI模式這樣預測

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，在該低壓系統與中國東南部高壓脊共同影響下，星期四及星期五（8月28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪；除非此低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。

根據天文台九天天氣預報，本星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至32°C，暫時最高吹6級風。