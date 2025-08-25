天價隧道費│港漂女做錯1事被罰款近$1萬　慘呻傾家蕩產　決定咁做

【隧道費／HKeToll／易通行】天價隧道費近萬元？有港漂女於內地社交平台小紅書發相發文，大呻因做錯1事，令1程隧道費由原本30元大增近20倍至555元，多筆隧道費總數更超過9,000元，悲呼「傾家蕩產」，強調以後也不敢再做錯這件事。



帖文引來網民熱議，有人笑言「有錢任性」、「香港庫房感謝你」、「對香港財政稅收貢獻，甚為感動」，樓主亦苦中作樂回覆「也讓我自己感動到了」。另有網民建議樓主申請退回，樓主表示會嘗試。



有港漂女於內地社交平台小紅書發相發文，大呻因做錯1事，令隧道費大增。（資料圖片）

隧道費要留神！該港漂女於小紅書以「在香港忘記繳隧道費被罰到傾家蕩產」為題發相發文，指因為忘記「易通行」（HKeToll）密碼，也「懶得弄」，一直拖到日前才打開「易通行」，結果一打開賬戶「瞬間嚇傻」，隧道費連逾期支付罰款金額竟高達9,181元，大呻「以後再也不敢延期繳隧道費了」、「賺的都是窩囊廢」。

港漂女遲繳隧道費被罰款近萬元

從樓主上載截圖見到，其中1筆款項於2025年6月7日由東隧往九龍，原本隧道費為30元，但樓主至8月19日仍未繳付，被收取525元附加費，令這程隧道費大增近20倍至555元。樓主還有多筆大欖隧道、東隧遲繳費紀錄，每筆555至570元，最終隧道費連附加費總共要繳付9181元。

截圖見到，其中1筆款項於2025年6月7日由東隧往九龍，原本隧道費為30元，但樓主至8月19日仍未繳付，被收取525元附加費，令這程隧道費大增近20倍至555元。（小紅書）

樓主還有多筆大欖隧道、東隧遲繳費紀錄，每筆555至570元。（小紅書）

最終隧道費連附加費總共要繳付9181元。（小紅書）

港漂女呻罰到傾家蕩產：已經繳了教訓

樓主補充，由於她剛好搬屋及換手機，「所以先變成咁」，加上她平日不看電子郵件（Email）」，悲呼「已經繳了教訓」。

面對「天價隧道費」，樓主悲呼「已經繳了教訓」。（小紅書）

網民建議綁定信用卡自動繳費

網民看過帖文議論紛紛，有人笑言「有錢任性」、「香港過隧道貴」、「香港庫房感謝你」、「對香港財政稅收貢獻，甚為感動」，樓主則苦中作樂回覆「也讓我自己感動到了」。

亦有網民建議樓主申請退回附加費，以及綁定信用卡等自動付款，以免再忘記繳費，「綁定信用卡，那就方便」、「都2個幾月，btw試下去運輸處申訴下囉」、「初犯可以試下申請豁免」。樓主回覆「那我也去試試看，謝謝親愛噠」。