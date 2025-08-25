東鐵頭等逃票斷正！遊客這樣求情：首次來港不知道　職員咁做絕了

【港鐵／東鐵頭等艙／逃票】乘搭港鐵東鐵頭等車廂，必須拍卡繳付車資，否則可被罰款1,000元。本港流傳影片，指東鐵頭等車廂內有多名遊客沒付款「斷正」。目擊者表示，有遊客以普通話求情指「第1次來香港所以不知道」，惟港鐵職員繼續開罰單，「還是發告票了」。



事件引來網民熱議，有人批評「逃票」行為離譜，「唔排除扮傻」、「話不知道就當無事？」、「博大霧！」。但也有網民認為遊客不熟香港情況無可厚非，不宜苛責。



乘搭港鐵東鐵頭等車廂，必須更拍卡繳付車資，否則可被罰款1,000元。（資料圖片）

東鐵頭等車廂不時有職員查票，以防有人「逃票」。本港Facebook「大埔人大埔谷」等多個網上群組8月13日（星期三）起流傳1段影片，指東鐵頭等車廂內有多名操普通話遊客沒付款「斷正」。

多名普通話乘客被查票「斷正」

影片長逾1分鐘，見到當時正值白天，港鐵車廂內有至少2名職員正以普通話向多名乘客講解頭等車廂辯認方法及發出罰單，其間有被發告票男乘客以普通話表示「就覺得挺奇怪，我坐錯車了」；另1名與女子同行的男客則用普通話向職員稱「我刷不到」、「她是用支付寶來的」。

有被發告票男乘客以普通話表示「就覺得挺奇怪，我坐錯車了」。（Facebook「大埔人大埔谷」）

港鐵職員向被發告票男女講解頭等車廂規則。（Facebook「大埔人大埔谷」）

該對男女向職員稱「我刷不到」、「用支付寶來的」。（Facebook「大埔人大埔谷」）

求情指「第1次來港不知道」 港鐵職員這樣處理

上載影片的網民補充，雖然相關乘客求情，但職員繼續發出告票，「遊客們以為車票沒有頭等及普通車廂分別，仲話自己第1次嚟香港，所以唔知道，結果，地鐵職員還是發告票了。即刻喺下一個站叫佢哋出去交錢」。

網民爭議：博大霧 vs 無心之失

網民看過影片議論紛紛，有人批評「逃票」離譜，「如果港鐵每一班車都有人檢查就好啊」、「冇乜常識。唔排除扮傻」、「話不知道就當無事？」、「唔知唔緊要，而家畀張告票你，咁你而家知啦」、「講真要行去頭等真係要特登行到先到，咪扮嘢啦博大霧！」。

但也有網民認為遊客不熟香港情況無可厚非，不宜苛責，「無心之失」、「遊客第1次嚟香港，唔知唔出奇」。

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交1,000元附加費。（資料圖片）

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。