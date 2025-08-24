連環颱風襲港？天文台：本星期南海再有低壓區　AI及歐美這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／劍魚／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連環颱風襲港？劍魚吹襲後本星期又打風？天文台表示，熱帶氣旋劍魚會在今明兩日橫過海南島以南海域，移向越南中北部：預料現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本週中期進入南海，受其影響，本週後期廣東沿岸天氣不穩定，有大驟雨及雷暴，風勢較大。



天文台暫未有該低壓區路徑圖，而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在8月27日至8月27日至8月28日（星期三至星期四）進入南海，保持400公里至800公里範圍，並於8月28日至8月29日（星期四至星期五）最接近香港，隨後往海南島方向移動。其中風烏更預計，8月29日至9月1日會有另1個巨型熱帶氣旋移向台灣並掠過。



傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預計廣闊低壓區會進入南海移向海南島，但路徑、風力略有不同。



不過，目前所有預測均為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台表示，熱帶氣旋劍魚會在今明兩日橫過海南島以南海域，移向越南中北部。（天文台）

天文台預測本星期再有低壓區入南海 3大AI模式這樣預測

另外，風烏預計，8月29日至9月1日會有另1個巨型熱帶氣旋移向台灣並掠過。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模型預測，8月29日至9月1日會有另1個巨型熱帶氣旋移向台灣並掠過。（風烏AI天氣模式）

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI天氣模型預測，位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在8月27日至8月27日至8月28日（本星期三至星期四）進入南海，日持400公里至800公里範圍，但結構相當鬆散，暫時威脅不大。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模型預測，位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在8月27日至8月27日至8月28日（本星期三至星期四）進入南海，日持400公里至800公里範圍，但結構相當鬆散，暫時威脅不大。（伏羲AI天氣模式）

歐美模式預測大不同

根據GFS，該低壓區會在8月27日至8月29日橫過南海中部，隨後以偏北方向移，在海南島東北面掠過。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

根據GFS，該低壓區會在8月27日至8月29日橫過南海中部，隨後以偏北方向移，在海南島東北面掠過。（GFS／Windy.com）

而根據ECMWF，該低壓區同樣會在8月27日至8月29日橫過南海中部，路徑較GFS及3舍AI天氣模型預測的較接近香港，隨後穿過海南島在越南登陸。

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

根據ECMWF，該低壓區同樣會在8月27日至8月29日橫過南海中部，路徑較GFS及3舍AI天氣模型預測的較接近香港，隨後穿過海南島在越南登陸。（ECMWF／Windy.com）

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，隨着劍魚移入中南半島內陸並消散及受中國東南部高壓脊影響，未來兩三日天色較為明朗；預料現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本週中期進入南海，受其影響，本星期後期廣東沿岸天氣不穩定，有大驟雨及雷暴，風勢較大。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至32°C，暫時最高吹6級風。