新世紀廣場女孩躺電梯口1米闊圍欄　母懶理玩手機　港女公審危險

生仔要考牌！有港女在旺角新世紀廣場，見到有1名女孩躺在電梯口的闊圍欄上，擔心女孩一轉身就會掉下電梯口，港女覺得極之危險，提醒在旁玩手機的母親，但對方沒有理會，只回了個笑臉，便任由女孩「攤喺度」，自己繼續低頭玩電話。港女決定發相公審。



帖文引來網民大鬧，「呢個真係CXS」、「可唔可以唔好咁黐線呀？已經起到米幾，仲放細路上去，再咁落去個個窿都要起圍欄上到天花㗎喇」。



樓主拍下女孩仰臥躺在1米多闊圍欄上一幕，在旁母親只顧玩手機。（Threads圖片）

帶小孩外出父母有責任看管，以防發生意外。有港女在Threads上發相及發文，指早前在旺角新世紀廣場頂層的電梯口位置，見到有女孩仰臥躺在1米多闊圍欄上，而在旁站着的是其母親。

港女提醒母親仍不理決定公審

樓主覺得女孩位置好危險，「個細路一轉身就碌落街」，於是善意提醒女孩母親，可是對方點頭微笑回應後，繼續任由女孩「攤喺度」，自己低頭玩手機，令樓主感可怕，不禁罵「生仔真係要考牌」，並在網上公審這母親。

樓主覺得女孩位置好危險，「一轉身就碌落街」。（網上圖片）

網民鬧爆離譜

不少網民讚樓主「做得好」，但也鬧爆女孩母親，「呢個真係CXS」、「佢個背脊應該黑X晒，上次飲杯嘢，放個袋喺上邊黑哂，清潔姐姐根本唔會抹嘅位」、「可唔可以唔好咁黐線呀？已經起到米幾，仲放細路上去，再咁落去個個窿都要起圍欄上到天花㗎喇」、「點解唔通知商場保安：有小孩唔舒服瞓咗欄杆」。有人認為「好危險，應該報警」。

有網民指可能是錯覺未必如此危險

不過有人指出女孩位置令人有錯覺，未必如眼見般危險，「嗰度個平面，碌10次都未跌落街」、「做乜咁厚多士，佢死佢事啦」。