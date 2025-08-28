父女吃野菇咖喱湯吐白沬身亡！母1原因避過一劫　警推測誤吃毒菇

泰北清萊府發生誤食「毒菇」命案。泰國1名68歲媽媽用女兒帶回老家的「土菇」製作泰北咖喱湯，她不愛蘑菇故淺嚐一口湯就離開，父女盡情享用。午夜時分，她驚見丈夫頭暈口吐白沫之後昏迷，馬上找親友將他送院，途中她想女兒都有吃蘑菇﹐折返破門入女兒房間，發現女兒出現同情狀況，父女兩人送院後雙雙不治。警方相信事件涉及誤吃毒菇，正調查給女死者「土菇」的朋友，當局將檢驗涉事蘑菇樣本。



父女吃了野生蘑菇咖哩後，先後相斷口吐白沬，送院搶救無效離世。（網上圖片）

警方帶走涉事的野菇化驗。 （網上圖片）

父女兩人一同享用咖喱湯後送院不治。（網上圖片）

泰媒報道，事故中的2名死者分別78歲及40歲，是一對父女。女死者的48歲姐姐透露，妹妹在清邁工作，每個月回家一次，都會帶東西給父母，今次帶了白色及紅色的蘑菇，她說是朋友給「土菇」。事發當晚媽媽用土菇煮泰北咖啡哩湯，她沒有一同用餐，媽媽因為不喜歡蘑菇，只嚐了點湯就離開餐桌。

父女吃蘑菇咖哩後先後口吐白沫 送院後身亡

接近午夜時分，媽媽見到爸爸出現嚴重頭暈、嘔吐、口吐白沫情況，之後昏迷，即時找她和親友求助，親友替他進行心肺復甦法（CPR）無用，馬上送院。媽媽在途中想起女兒也有吃蘑菇，折返查看時發現女兒鎖了門，找鄰居幫手破門，驚見女兒出現同樣狀況。最終父女兩人送院後同告不治。

當地官員呼籲市民不要隨意採摘或購買來源不明的野生蘑菇，以免誤吃中毒。（網上圖片）

姐姐指，妹妹原本還打算將蘑菇分給親友，她一晚失去2名親人，這輩子也不會再吃蘑菇。

化驗涉事野菇 調查送菇朋友

醫生指2名死者症狀與中毒相符，初步懷疑與食用蘑菇有關，並將遺體送往進一步檢驗，以檢測是否中毒致死。警方透露，涉事的蘑菇將送往化驗，正調查該名送蘑菇的朋友，又呼籲公眾選購野生蘑菇時要小心，當中可能混雜了類似食用菇的毒菇。