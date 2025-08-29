ZARA女攜直充香水瓶「裝試用香水帶回家」　1點遭斥慣犯：丟臉爆

店舖擺放香水供顧客試用，但竟然有人貪小便宜，企圖將香水帶回家使用？台灣有民眾在ZARA直擊，一名女子竟然自行拔掉香水試用瓶的噴頭，再將香水裝進自攜的底部直充香水瓶，以獲得免費香水，她對女子行為感到訝異，遂拍下影片公審到網上，並嘲「有錢種睫毛，沒錢買香水？」



事件引發當地網民嘩然，批評女子行為缺德，同時認為對方似是慣犯，「誰會帶分裝瓶在身上」、「她看起來很順手，專業到不像第一次」。另有留言指女子行為和盜竊無異，「免費試噴不是免費分裝耶」、「試用品是店家資產，不是要給妳倒回家用的，如果大家都可以這樣就得到，那產品要賣給誰」。



台灣有女生逛ZARA時，自攜底部直充香水瓶，偷裝試用香水回家使用被公審。（「threads＠soft.7777_______」影片截圖）

台灣媒體報道，當地有民眾在threads帳號以「ZARA奇事」為題發帖公審，並嘲諷稱「有錢種睫毛，沒錢買香水？」帖主上傳多條影片，指事發地點位於台北忠孝東路的流行服飾品牌ZARA，畫面可見店舖將香水擺放在玻璃層架以供顧客試用，惟1名身穿淺藍色上衣的短髮女子則將手搖飲品放置層架上，再自行拔掉香水試用瓶的噴頭，將裏頭香水裝至自攜的底部直充香水瓶，企圖將試用香水帶回家使用。

女生自攜「底部直充香水瓶」 裝ZARA試用香水回家

樓主補充，涉事女子分裝香水期間頻頻回頭，或許是因為心虛，所以才會轉身背向樓主，同時形容對方「裝好裝滿再離開」，待她想要通知店員時，女子已經「飛快的離去」。

店舖將香水擺放玻璃層架供顧客試用。（「threads＠soft.7777_______」影片截圖）

短髮女子將層架僅作試用的香水噴頭拔掉，再將香水裝到自攜的直充香水瓶內。（「threads＠soft.7777_______」影片截圖）

短髮女子分裝完畢後，將香水放回層架上。（「threads＠soft.7777_______」影片截圖）

女子曾將手搖飲品放置在玻璃層架上。（「threads＠soft.7777_______」影片截圖）

全網怒轟缺德：沒錢噴什麼香水

當地網民狠批女子行為缺德，「丟臉爆欸」、「怎麼有辦法光天化日做這種事」、「沒錢噴什麼香水」、「有必要摳成這樣嗎」、「這臉皮挺厚的」、「有時候當場試用都不太好意思了，怎麼還有人會帶瓶子來裝？」、「ZARA的香水很多都是大牌平替，還要用偷的真的很誇張」、「貪小便宜省那一點點錢，幾萬人在看你的笑話」、「難怪很多開架試用品都是空的」。

網民看1點猜為慣犯 質疑涉及盜竊

有人留意女子舉動，認為對方似是慣犯，「誰會帶分裝瓶在身上」、「她看起來很順手，專業到不像第一次」、「這手法也太純熟，而且還一直躲鏡頭」、「如果不是老手在裝，應該手狂抖了吧」，又直指對方行為等同偷竊，「免費試噴不是免費分裝耶」、「試用品是店家資產，不是要給妳倒回家用的，如果大家都可以這樣就得到，那產品要賣給誰」。

台灣律師這樣說 恐觸2條罪

台灣有律師就事件表示，如果店家在試用品架上有特別標註「這是供民眾試用的，不可以隨意裝瓶帶回家使用」，而民眾看到這個標示後仍堅持將香水裝瓶帶回家，此時就可能構成刑法上的「竊盜」或「侵占罪」。

