性侵幼女18次！淫父逃亡近15年做老闆　被捕剪電子腳鐐落跑遭重判

台灣發生淫父性侵幼女案，該名獸父共18次向未滿14歲的女兒伸出狼爪，眼見獸行曝光，立即拋家棄女逃亡近15年。淫父被通緝期間不但另交女友，而且在高雄擁有工廠，甚至經營廚具生意，暗裏展開幸福美滿的「新人生」。直到近日，淫父因闖紅燈而被截查，最終天網恢恢被捕，昔日淫辱女兒的罪行被翻開。



案件審理期間，男被告被裝上電子腳鐐，他破壞腳鐐打算重施故技逃亡，但當日立即落網。法官完成審理後，判處被告18項「強制性交」和1項「損壞公務員職務上掌管之物品」罪名成立，合併判處12年有期徒刑。



獸父性侵女兒期間，即使受害人不斷呼叫「好痛…超級痛」，但淫狼仍然用毛巾或枕頭蓋住女兒眼睛逞慾，次數多達18次。（AI生成圖片）

女兒遭性侵慘呼︰好痛…超級痛

台媒於今年8月報道，涉案獸父本身和妻子育有1名女兒，妻子過世後，鰥夫再次結婚，他本應和第2任妻子一起照顧女兒，但由2009年9月至2010年1月期間，獸父明知女兒不足14歲，仍以每周1次頻率，在住所房間和浴室性侵女兒，即使受害人不斷呼叫「好痛…超級痛」，但淫狼仍然用毛巾或枕頭蓋住女兒眼睛逞慾，次數多達18次。

直到同年4月，女兒參加學校生理講座，課後向老師詢問相關問題，老師驚覺有異，查問後立即通知社福機構和安置受害人，案件因而曝光。

獸父逃亡接近15年 開設工廠經營廚具生意

淫狼接受調查期間「人間蒸發」，檢察官2010年7月28日發布通緝令，但他在逃亡期間已「掀開人生新一頁」，除了結識新女友，還在高雄開設工廠經營廚具生意，過得比逃亡前更好。直到2025年4月8日凌晨零時許，涉案男子在高雄鳳山區闖紅燈到警員截查，揭發他是通緝犯，他才要對過往獸行負上刑責。

被告破壞電子腳鐐再逃亡 當日落網

台南地方檢署經跟進後，認為被告沒有必要接受羈押，但需要戴上腳部電子腳鐐，而且翌日（9日）下午3時半到地檢署報到。但被告不願意接受審訊，打算重施故技繼續逃亡，當日（9日）上午10時用砂輪機破壞電子腳鐐，然後再次逃亡。警方同日下午5時許在屏東縣萬丹鄉拘捕被告，並到其位於高雄鳥松區工廠，檢獲被破壞的電子腳鐐等證物。

被告破壞電子腳鐐後逃亡，以為今次會再次成功，但卻是即日落網。（AI生成圖片）

提出支付20萬新台幣保釋金被拒

案件在台南地院進行審理，被告向法院申請保釋，他主張自己沒有前科，逃亡大約15年來都有正當工作，目前知錯悔改，加上他和女友在高雄經營廚具生意接近10年，沒有逃亡可能性，希望支付20萬新台幣（約5萬港元），以作保釋金。

被告入獄12年

但法官認為被告會再次逃亡，於是駁回申請。法官指出，被告侵犯女兒後，不但不願意面對罪行，而且棄女兒不顧，逃亡大約15年才落網，為了逃避調查，更擅自破壞電子腳鐐，情節嚴重，考慮到被告認罪，聲稱願意變賣房產和工廠與女兒和解，但受害人表示不會原諒被告，懇請法庭重囚。法官裁定18項「強制性交」、1項「損壞公務員職務上掌管之物品」罪名成立，合併判處12年有期徒刑，全案可上訴。

（綜合）