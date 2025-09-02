油塘公屋年久失修　油麗邨20年樓晾衣架鬆脫　房屋署：已安排拆除

單看照片也覺得危險！油塘公屋油麗邨有居民於網上發文表示，第一期樓宇落成20多年，年久失修，「搞到座樓變危樓」，他目睹雅麗樓有住戶的晾衣架鬆脫，擔心隨時有晾衣架從高處墮下。



房屋署回覆《香港01》查詢時表示，保安人員於8月23日早上在油麗邨進行日常巡查期間，發現網上帖文所指雅麗樓晾衣架存在安全隱患，已即時通知住戶並由油麗邨物業服務辦事處安排工程承辦商同日拆除。



油塘油麗邨雅麗樓有1樓單位晾衣架鬆脫。（fb群組「香港公營房屋討論區(FB版)」圖片）

樓主8月23日於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文發相，指出「油麗邨第一期，20幾年（樓齡），年久失修，搞到座樓變危樓，晾衫架隨時跌落嚟」。照片見到，雅麗樓外牆紙皮石剝落及發黃，1樓單位晾衣架鬆脫，只餘1邊仍連着外牆，搖搖欲墜。

油麗邨雅麗樓晾衣架鬆脫

樓主批評房署維修不力，「房署唔理，佢淨係維修咗智麗樓」，又說「同邨B座碧麗樓之前都爆過鹹水」，有網民大呼「咁都得，好危險咯」。

油麗邨智麗樓已完成外牆紙皮石和石屎維修工程。（房屋署提供）

房屋署：雅麗樓鬆脫晾衣架已拆除

房屋署指出，油麗邨第一期（共6座）從2023年12月起，正逐步展開外牆紙皮石和石屎維修工程，整個計劃預計於2027年3月完成。其中智麗樓的工程已於今年5月完成，而有關網上帖文提及的雅麗樓，外牆維修工程亦即將於本月中旬展開，預計於2026年3月完成。房屋署亦已提醒油麗邨物業服務辦事處多加留意外牆的裝置及構件，如發現有潛在安全隠患需馬上處理。

房屋署表示，一直透過日常巡視和專業的保養維修計劃，勘察全港公共租住屋邨（公屋）樓宇。（資料圖片）

房屋署：一直透過巡視勘察樓宇適時維修

房屋署表示，一直透過日常巡視和專業的保養維修計劃，勘察全港公共租住屋邨（公屋）樓宇，並會因應樓宇年期、結構狀況和需要等不同情況，靈活安排巡查次數，並適時進行維修，以確保樓宇結構穩固安全，為住戶提供安全舒適的居住環境。相關巡查、維修和勘察工作主要如下：

1.日常巡查 ：涵蓋所有樓齡的公屋樓宇，前線同事定期巡查屋邨內的樓宇和公共設施，適時跟進需要進行維修的項目。

2.年度保養巡查：屋邨每年均會進行年度檢視，制定年度保養項目，包括檢查和維護公共設施（防火門、地台瓦、外牆等）、裝備（升降機、消防設備、管道等）等，以提升效能和安全水平。

3.全方位維修計劃 ：主動勘察樓齡達10年或以上的公屋單位的室內狀況，並提供全面的維修服務，以提升租戶的居住環境質素，同時延長公屋單位使用年期。

4.外牆勘察維修：針對樓齡較高的公屋樓宇（例如約30年以上），房屋署會按需要安排外牆檢查及維修，提升外牆的安全和耐用度。

5.全面結構勘察計劃：針對樓齡接近或超過40年的公屋進行詳細的結構安全評估，以確定這些高樓齡公屋的結構安全，並評估透過修葺和結構鞏固等工程，持續保存該等樓宇15年或以上的可行性及經濟效益。