皇后山邨「收回公屋」告示瘋傳！原因惹猜疑　外賣員再揭驚人實況

【公屋／公屋申請／打擊濫用公屋】2021年入伙的粉嶺皇后山邨屬於新公屋，入伙只有4年，惟竟然已有住戶疑似被收回公屋單位？有網民在網上皇后山邨群組發布圖片，顯示於邨內的皇匯樓有單位鐵閘被房屋署貼上告示，指已「收回單位」，更列明「任何闖入者將被驅逐或檢控」。



相片引起網民關注，紛紛猜測單位被收回原因，包括「在內地有物業」、「公屋富戶」、「長期無人居住變度假屋」、「入伙後收入超標」、「調遷」、「發達後自願交回單位」等。也有自稱外賣員揭露皇后山邨內實況，自稱早已見過，「條邨真係多（單位被回收），只係無人影出嚟，我送外賣見唔少」



粉嶺皇后山邨於2021年入伙，屬於新公屋。（Google地圖）

公屋被收回單位所為何事？有網民於8月21日在Facebook群組「皇后山之友」發布相片，顯示粉嶺皇后山邨皇匯樓某單位鐵閘，被貼上房屋署告示，寫上「此房舍經由房屋署收回，任何闖入者將被驅逐或檢控」。

粉嶺皇后山邨皇匯樓某單位鐵閘，被貼上房屋署「收回公屋單位」告示。（Facebook群組「皇后山之友」）

入伙僅4年 皇后山邨公屋有單位被收回

翻查資料，粉嶺皇后山邨皇匯樓算是新公屋，於2021年入伙，意味該單位住戶，至今短短4年就被收回公屋。

網民熱議原因：皇后山邨勁多度假屋

網民看過相片，紛紛猜測公屋單位被收回原因，「大陸有物業？」、「一係發達，一係犯法，一係自願交返出嚟」、「好明顯就俾人趕走」、「我覺得係入伙後，房署發覺佢收入不符合」、「濫用公屋，死路一條」、「呢層樓都好新喎！我諗佢申請咗唔喺度住長期空置」、「皇后山勁多度假屋」、「收咗一間只係冰山一角，仲有大把呢啲度假屋」。「度假屋」意指單位戶主另有住處，只偶爾回來留宿。

有自稱外賣員揭露皇后山邨內實況，直指「條邨真係多，只係無人影出嚟」。（Facebook群組「皇后山之友」）

外賣員揭皇后山邨單位回收實況：條邨真係多

也有自稱外賣員揭露皇后山邨內實況，直指這情況只是「冰山一角」，「條邨真係多（單位被回收），只係無人影出嚟，我送外賣見唔少」，又稱「水泉澳（沙田水泉澳邨，屯門欣田邨都唔少）」。另有網民認為，因政府設3,000元「舉報濫用公屋獎」加強打擊濫用公屋，很多單位被收回，「有舉報獎金收回很多單位」。