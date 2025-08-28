青年赤膊搬貨被嘲「咁靚仔剝晒衫做咕喱」　發文者被轟狗眼看人低

今個夏天熱辣辣持續高溫，搬運工人赤膊上陣不出為奇。有網民在失業群組發文，指在商業大廈見到有名赤膊年輕男子，正用手推車運送大批氣樽，他拍下對方照片並在網上公審，嘲諷他「細個唔讀書大個做運輸」、「咁靚仔做咕喱」等，並指同場有群與搬運青年年齡相若的中學生在偷笑，「真係戥佢尷尬」。



帖文一出樓主圍爐不成，反遭網民圍攻「正正常常有份工返，用勞力換取都要畀你笑，有手有腳逗老綜你又唔走去笑？」，有人讚賞青年「Respect（尊敬） ，非常欣賞呢個後生仔，佢唔只靚仔仲有內在美，加油」。



樓主嘲赤膊搬運工人「細個唔讀書大個做運輸」。（Facebook圖片）

有網民在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」內發文及發相，指在商業大廈地下電梯大堂，見到有名上身沒穿衣服的赤膊青年，加手持三杯飲品，右手拉住手推車，正在運送一批氣樽上樓。

樓主嘲赤膊青年：做咕喱，慘！

但是樓主卻嘲諷青年「細個唔讀書大個做運輸」，又指對方「咁靚仔都要剝晒衫當眾做咕喱，慘」，並形容當時場面尷尬，因有些與青年年紀相若的中學生，穿校服與赤膊對比強烈，青年「俾班學生哥望住，仲要偷笑，真係戥佢尷尬」。

樓主出帖後遭網民圍攻，「施主戴有色眼鏡睇人，其實自己都係逃唔過比人睇低嘅命運，悲也」。（Threads圖片）

樓主被狠批「狗眼看人低」

帖文引來不少網民熱議，反鬧樓主「狗眼看人低」，「施主戴有色眼鏡睇人，其實自己都係逃唔過比人睇低嘅命運，悲也」、「做搬運有咩問題呀？着西裝做白領就高尚？有病睇醫生啦你」、「關你X事咩，匿名」、「我公司請幾十個送貨司機大哥都全部都係寶嚟，開車快靚準，送貨又有禮貌，又識同客溝通，完全係專業人士，人工有幾萬，我完全唔明白有咩咁好笑」。

網民大讚：佢唔只靚仔仲有內在美，加油

許多人認為青年有正當職業自食其力，不應遭受嘲笑，反而應要大大力稱讚，「靠勞力腳踏實地付出，對社會有貢獻，值得讚揚」、「Respect（尊敬），非常欣賞呢個後生仔，佢唔只靚仔仲有內在美，加油」、「哥哥仔個body，溝死女」、「好靚仔」。

考慮到學生正放暑假，部份人懷疑少青可能正做暑期工，「可能人哋做緊暑期工，之後升大學都未定呢！」、「我囝18 歲準備入大學，我都要佢去試吓去做要搬運嘅暑假工，等佢知道搵錢唔容易，呢啲係人生經驗！」、「後生仔有氣有力做野有咩問題？做下暑期工搵下錢去玩唔得嘅？順便當操fit下自己唔得嘅？最後贈你一句，莫欺少年窮呀X街」。