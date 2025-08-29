港鐵情侶車廂忘我激吻！乘客手持1物極應景　網民：拍拖就應該咁

情到濃時確是難忍！日前有情侶搭乘港鐵迪士尼綫時，被拍到於充滿大人小孩的車廂內如入無人之境，無視旁人目光纏綿激吻。女方更陶醉地閉上眼睛，雙手抱着男方的頸，目擊者形容兩人忘我擁吻過程至少持續4至5分鐘。



片段惹來網民熱議，有人批評情侶「唔檢點」，「好心啦大哥大姐，有無公德心有無廉恥心㗎」、「咁多小朋友喺度」。但有人覺得情侶親熱是正常事，「唔知仲以為宜家係清朝」、「又唔係即場除褲」。有眼利網民留意到車廂有女乘客拿着飲料，罐瓶外身印有「Chur（即指急促或壓迫）」字眼，剛好可形容情侶熱吻畫面，令眾多網民爆笑。



有情侶搭乘迪士尼綫列車，被拍到於車廂如同進入無人之境，忘我地激吻。（「threads＠chdz_rrr」影片截圖）

情侶港鐵迪士尼綫車廂忘我激吻

有乘客在threads帳號上傳影片，畫面可見一對情侶正搭乘迪士尼綫列車，期間車廂乘客眾多「有老有嫩」，前方站着1名女童，但兩人未有理會，在眾人面前上演纏綿激吻場面。片中顯示，男方將手放在女士腰背，長髮女陶醉地閉上雙睛，雙手緊抱男方的頸，將頭側向右方，雙雙進入忘我境界，如入無人之境。樓主更形容，兩人忘我擁吻至少近4至5分鐘。

車廂有不少乘客和小童，但兩人未有理會，直接上演纏綿激吻場面。（「threads＠chdz_rrr」影片截圖）

男方摟着女士腰背，長髮女則閉上眼睛，雙手抱着男方的頸，打側頭部熱吻中。（「threads＠chdz_rrr」影片截圖）

部份網民批評涉事情侶，認為不應在滿是小孩的迪士尼綫激吻，「好心啦大哥大姐，有無公德心有無廉恥心㗎」、「好心檢點啲啦，咁多小朋友喺度」、「目中無人，kiss嘅最高境界」、「到底迪士尼有咩刺激到咁緊火」、「好急咩？夠鐘落車啦！」、「（搭）的士會唔會快啲到九龍塘」。

唔檢點VS親熱屬正常惹議

惟更多人覺得情侶即使當眾親吻亦無傷大雅，「好懷念，我覺得拍拖就應該咁」、「人哋打茄輪都要影，嘴你咩宜家」、「唔知仲以為宜家係清朝，成班食古不化咁，錫下好出奇咩」、「好小事啫，又唔係即場除褲」、「細個喺街成日見，宜家愈嚟愈保守」。

同車乘客手持1物極應景

片中有另一亮點掀起網民討論，事關有名穿藕紫色上衣女乘客拿着1罐飲料，罐瓶外身印有「Chur（即指急促或壓迫）」字眼，剛好配合情侶熱吻期間，可謂非常應景，引來網民爆笑，「你係咪識得飲可樂嗰個女仔？佢刻意望你鏡頭畀反應」，又引用歌詞「畢生也願記起香港迪士尼」、「和情人深深一吻來代替講話」，同時調侃「熱戀，夠氣都好重要」。

有女乘客手持瓶身印有「Chur」字鋁罐飲料，剛好配合情侶熱吻，可謂相當應景。（「threads＠chdz_rrr」影片截圖）

