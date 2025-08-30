去唐記買包點陌生男突「加單」 港女傻眼：最荒謬夾單 職員解謎
到底是想插隊，還是太心急？近日有港女到「唐記包點」（唐記）購買食物，點餐後準備付款，當時店員詢問她還有否其他需要，旁邊1名陌生男士突然靠近，並稱「有呀，要個菜肉包」，令她和店員傻眼不已，樓主事後更形容是「最荒謬嘅夾單」。
有網民狠斥該男子「羞恥全無」，並建議樓主反擊招數，「你話係呀嘛，順便叫多幾樣叫佢俾埋錢」、「我會跟手話後數」。有自稱在唐記任職的網民則留言，直指類似事件時有發生，更解釋並非想「夾單」，而是另有原因。
唐記買完包點 陌生男竟靠近1句「加單」
該港女在threads帳號發帖，分享她日前在唐記（包點）點餐的奇遇。樓主表示，當時店員打包好她要的食品，便循例詢問「仲有無嘢要？」，正當她準備回覆「無」之時，旁邊突然有1名陌生男士靠近，竟回應店員「有呀，要個菜肉包」，她當下反應不過來，形容腦內冒出「一百個問號」。及後店員向她確認和該名男士是否同行，她即時澄清不是，並對對方舉動感到無言，苦笑「最荒謬嘅夾單」。
唐記職員現身留言 指類似事件時有發生
有自稱在唐記（包點）任職的網民留言，表示類似事件時有發生，「其實呢個情況好普遍，好多客用把聲嚟打尖，前面個客都未落晒單，就喺後面嗌上嚟。我見親都一定當聽唔到，做完前面個客再要求佢重新講一次要咩」，又批評對方無禮貌，「如果張單係我經手，我一定會全程黑佢面，連多謝都唔會講，佢呢啲無質素嘅客，係唔配享有有質素嘅服務」。
網民建議這樣反擊
另有網民狠斥涉事男子「羞恥全無」，「畀錢嗰陣明明唔係收緊佢，都夾硬擺張八達通落部機度，俾埋你嗰份都成日發生，啲人真係唔知做乜X」，並建議樓主這樣反擊，「佢想請你食，多謝佢」、「你話係呀嘛，順便叫多幾樣叫佢俾埋錢」、「我會跟手話後數」。
