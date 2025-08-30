荃灣伯伯賣Labubu黏土公仔！每隻$80極搶手　網民讚：好過食炒價

Labubu受韓國女團BLACKPINK成員Lisa影響下，近年成為風靡全球的公仔潮物，有人不惜「食炒價」都要付天價購買。近日就有荃灣街坊在社交平台發文，指1名雙手傷殘的伯伯於行人天橋售賣Labubu黏土公仔，每隻售價80元，她覺得外型相當美觀，於是分享到網上。有人大讚伯伯「好手工」，「好勁，唔講以為公仔嚟，100都（扺）畀」、「伯伯好跟（貼）潮流，值得幫襯」。



但有不少留言指出，公仔並非由伯伯親手製作，而是在內地網購平台入貨，「早十幾年佢有親手做，近年就係淘寶貨」、「咁平來貨賣你咁貴，好過份，當人係水魚」。惟有人覺得無論是否伯伯手工製作，都欣賞對方自力更生，炎夏仍堅持在室外擺賣，覺得應尊重和支持。



荃灣伯伯賣Labubu黏土公仔 每隻80元

有網民早前在facebook群組「The Monsters LABUBU/ZIMOMO 二手買賣及交流群組」發帖，指於荃灣近南豐中心的天橋，光顧人稱「張叔叔」的伯伯購買1隻售價80元的Labubu黏土公仔，她覺得外型美觀於是貼圖和其他人分享。

除了大熱Labubu外 亦有不少經典公仔款式

從樓主上傳多張照片所見，該名伯伯在行人天橋擺地攤，除了有風靡全球的Labubu公仔外，亦有不少經典公仔款式，如多啦A夢、哪吒、蜘蛛俠、史迪仔、龍貓、美樂蒂（My Melody）等等，而地面則放置1個寫有「獻愛心」的白色盒子，相信是讓客人購買後可將錢投進盒內。

網民讚做工靚：好過食炒價

不少網民大讚伯伯「好手工」，「好勁，唔講以為公仔嚟，100都（扺）畀」、「伯伯好跟（貼）潮流，值得幫襯」、「文化遺產呀…咁熱嘅天氣真係辛苦伯伯」。不過有人就大爆以上公仔其實是在內地網購平台入貨，再在香港轉售，「唔係親手整㗎」、「早十幾年佢有親手做，近年就係淘寶貨」、「淘寶貨當自己整？花都一樣色」、「咁平來貨賣你咁貴，好過份，當人係水魚」。

疑內地平台入貨香港轉售 1原因仍獲網民支持

但有網民覺得即使是「淘寶貨」仍想要光顧伯伯，「買一隻呢個 ，好過買炒價啦」、「其實係淘寶定自己整又有咩所謂…老人家大熱天時出嚟擺檔，想支持咪買，佢一日賣到幾多隻？可能都係得兩餐飯」、「又唔係偷又唔係呃又唔係搶，明買明賣」、「純粹當做善事，（唔想）貿貿然畀錢阿伯」，又指出伯伯並非全部公仔都是來自網購平台，「有啲比較簡單公仔係佢親手做，要買就買佢嗰啲比較好」。

伯伯雙手傷殘 自力更生應值尊重及支持

樓主見帖文引來極大迴響，指她當時並無詢問黏土公仔是否伯伯親手製作的成品，對於是否「淘寶貨」或「拼多多」都不是特別在意，又指伯伯雙手有傷殘，欣賞對方自力更生，勸籲他人「覺得唔值可以唔幫襯」、「千祈唔好打擾到佢」。有留言透露伯伯不時會在荃灣、葵芳、九龍灣等地擺檔，地點及時間不定，故有網民表示支持，「如果佢係殘疾人士更加要幫襯啦，淘寶貨又點，賣嘢咋喎，又唔係殺人放火」。

網上平台出現類似款式公仔 售價約40港元以內

《香港01》記者在網上搜索Labubu黏土公仔，的確出現不少類似的公仔，有些款式甚至和伯伯所賣的公仔極為相似，而售價大多為25元人民幣（約27港元）至30元人民幣（約33港元）不等。

