大媽疑慢動作碰瓷車cam片瘋傳！車主1招KO超爆笑　網民：專業少少

碰瓷手法層出不窮！早前有1段「車cam（行車記錄器）」影片在微博瘋傳，可見內地1名黑衣大媽從另一部車走到涉事車主車前，轉身用背部壓在車頭約10秒，不過車主面對這疑似「碰瓷」情況未有懼怕，反而將車退後到樹蔭下，轉發影片網民笑言「免得她中暑暈倒就真的要賠了」。不少網民笑言「專業少少啦！臨時演員都係演員！」、「我就落車鎖門去飲茶，由佢係到企」。



黑衣大媽從另一部車的車頭走到車主前面。（影片截圖）

大媽助跑後愎動作轉身用背壓車頭。（影片截圖）

大媽背壓車頭一動不動。（影片截圖）

大媽停頓約10秒後，車主開車倒後。（影片截圖）

車cam片拍下大媽慢動作轉身挨車頭

從這段「車cam」片看到，身穿黑色上衣的中年大媽，從左邊一輛黑色汽車走到片主車前，慢動作轉身張開雙手，將背部挨在車頭上一動不動，約10秒後只見片主先將車慢慢退後，之後則快速倒後，大媽也驚覺車子在倒後，於是轉身追着車子走，最後她氣憤地將手放在車頭一會後才離開。

大媽驚覺車子倒後，立即起身。（影片截圖）

大媽轉身追着車子走，最後她氣憤地將手放在車頭一會後才離開。（影片截圖）

大媽將手放在車頭一會才離開。（影片截圖）

網民嘲：專業少少啦！臨時演員都係演員

不少網民看過影片也笑大媽演技差，「那個pose是什麼意思」、「啲戲屎到咁，去練下先出嚟呃飯食啦」、「專業少少啦！臨時演員都係演員」。有人認為車主不用退後，「曬太陽不好嗎，幹嘛退」、「我就落車鎖門去飲茶，由佢係到企」、有人認為「是我第一下就倒車，讓他躺空，完全沒給他碰到你的機會」、「偷呃拐騙」。不過有人質疑可能是擺拍，「看就知道擺拍，真無聊，現在誰不知道有行車記錄儀」。