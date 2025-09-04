沖涼常用1物是細菌溫床！醫生建議不要用　黴菌抹上身嚴重可致命

浴室中有1樣常用身物品竟是細菌溫床。美國網紅醫生在網上發片，透露她絕對不會使用的常見淋浴配件，就是絲瓜絡，因為這東西可能滋生引發皮膚感染的細菌和黴菌。有皮膚科醫生也建議放棄使用網狀絲瓜絡，因有研究指，絲瓜絡可能是危險細菌的溫床，包括大腸桿菌、鏈球菌、葡萄球菌等，嚴重感染有機會危及生命。



美國家庭醫生薩莎在網上發片，指沖涼時不要用絲瓜絡，減低感染細菌的機會。（《大叔的愛》劇照）

在TikTok擁有120萬粉絲的美國家庭醫生薩莎（Sasha Haddad），早前在影片中分享個人建議，獲得超過11.7萬次瀏覽次數。她表示有3種可避免的日常習慣，就是按摩時不讓別人扭動頸項、沖涼時不用絲瓜絡，以及不共用化妝品及睫毛液，當中不用絲瓜絡在網上引發爭論。

絲瓜絡易藏細菌黴菌

絲瓜絡是用乾燥的熱帶葫蘆製成，但現在更常用的是合成網狀物，是許多浴室的必備品。薩莎解釋「它很潮濕，內裏充滿了細菌和黴菌，你肯定不想把它揉搓到皮膚上」。

薩莎推薦可改用定期更換的毛巾，或是矽膠造的絲瓜絡代替。（影片截圖）

建議改用矽膠造絲瓜絡

不少網民詢問她應該用什麼來代替絲瓜絡，因為沒有絲瓜絡令人「感覺不乾淨」。薩莎便推薦可改用定期更換的毛巾，或是矽膠造的絲瓜絡代替。有人亦問道：「為什麼不能直接把絲瓜絡沖洗乾淨，放在陽光下曬乾呢？當然，如果把潮濕的東西放在密閉的空間裡，裡面肯定沾滿各種各樣的細菌」。薩莎解釋，用消毒劑清潔並放在陽光下曬，的確起到輕微消毒作用，「但我認為不是每個人每次洗澡後都會這麼做」。

絲瓜絡是用乾燥的熱帶葫蘆製成，但容易成為細菌溫床。（網上圖片）

細菌感染嚴重可致命

皮膚科醫生馬修（J. Matthew Knight）也建議大家放棄使用網狀絲瓜絡。他指網狀絲瓜絡會吸附擦洗時釋放的死皮細胞，一直放在溫暖潮濕的環境中，為細菌、酵母菌和黴菌提供生長條件，創造了完美溫床。有研究亦指絲瓜絡可能藏匿危險細菌，包括大腸桿菌、葡萄球菌、鏈球菌和假單胞菌等，這些細菌都有可能導致感染，嚴重者有危及生命的風險。