好人好事｜元朗伯伯跌穿頭　途人自發上前幫忙　TVB綠葉1舉動極暖

好人好事！日前有網民在社交平台發文，指於元朗街頭發現有伯伯「跌穿（咗）個頭」，不少途人紛紛上前幫忙，其中有男士伸出左腳「畀伯伯挨住」，之後才發現對方原來是TVB知名綠葉楊證樺，故拍下照片大讚對方熱心行為，「做邊行又有乜所謂，最緊要係份人心地好」。網民都留言表示欣賞，「上次出手指揮交通，救返條寶貴生命」、「好人一定有好報」、「希望有一日佢再更加發光發亮」。



元朗有伯伯不慎「跌穿（咗）個頭」，不少途人紛紛上前協助。（「threads＠lolanto_to」圖片）

有元朗街坊昨日（9月1日）在threads帳號發帖，指在街上目睹有伯伯不慎跌倒「跌穿（咗）個頭」，樓主稱「我無用、怕血」只能幫忙報警。從帖主上傳照片所見，有1名伯伯坐在地上抱着左腳，有男女途人分別遞出紙巾，並用紙巾幫伯伯按着前額止血，另外有男士站在伯伯身後，伸出左腳「畀伯伯挨住」，讓他可以安心背靠等候救護人員前來。

元朗伯伯跌穿頭 TVB綠葉王楊證樺這舉動極暖心

樓主表示最初未有發現該男士身份，之後才驚悉對方是現年50歲、TVB知名綠葉，及保安公司老闆楊證樺，因為欣賞對方熱心助人舉動，故大讚「做邊行又有乜所謂」、「最緊要係份人心地好，幫到就幫」。

伸出左腳給伯伯倚靠男士，為TVB知名綠葉，及保安公司老闆楊證樺。（資料圖片）

網民讚好人好事：希望佢更加發光發亮

不少網民都留言讚揚楊證樺，「佢應該係住元朗區，之前小朋友去做健康檢查，都見到佢哋兩公婆帶小朋友嚟」、「楊生好有禮貌」、「鍾意佢兩公婆」、「上次出手指揮交通，救返條寶貴生命」、「佢真係好好人」、「好人一定有好報」、「希望有一日佢再更加發光發亮」。

有人則安慰樓主，「你做得好好啦」、「你打999已經盡咗你最大能力幫手，其他人就可以分工止血、借腳」、「當你唔識處理時，靜靜地在旁打999已經最大幫忙，有時人多反而手腳亂㗎」。

同場加映：楊證樺在交通意外後幫忙指揮交通 為救護人員爭取時間獲網民力讚

事發於2018年4月初，觀塘鯉魚門道一輛電單車與私家車發生相撞，電單車司機及女乘客墮地受傷，有途人見狀，為兩名傷者撐傘遮擋太陽。TVB藝員楊證樺途經上址，發現因事故而令交通受阻，恐造成大塞車令救護車難以前行，於是停放私家車後便落車指揮交通，「救護車早啲到，就早一秒救人」。

楊證樺接受傳媒訪問時表示，他當時剛剛送完老婆上班，回家時看見交通意外發生，由於在場交通十分混亂，他便盡市民責任幫手指揮交通。他指當時都有猶豫，因考慮到普通市民不應冒險指揮交通，以免影響道路安全，不過認為「救人要緊，就落車幫手」，楊證樺稱大概用了5分鐘時間指揮，交通便基本恢復順暢。他逗留至救護車將傷者送院及交通警察到場，向人員交代情況後始駕車離開現場。

楊證樺在交通意外現場協助指揮交通。（網上圖片）

