學生買麵包9折！40多歲夜校男不滿遭查問　網民：要標明全日制

原想在網上「圍爐取暖」的夜校學生反遭網民抨擊，即使刪除帖文亦早已有人截圖公審，認為麵包店的學生優惠是提供予全職學生，有網民認同說「40歲全職master都無優惠啦」、「其實去到40幾歲都仲要搲呢啲優惠，俾啲中學生見到，都好瘀」。不過也有網民撐夜校學生，認為麵包店告示不夠清晰，「唔想畀夜校學生咪寫明全職學生，一係就收錢時解釋下係畀全日制學生，唔使做到咁樣衰嘅」。



有40多歲夜校男學生於網上發文公審屯門1間麵包店，指出收銀機前貼有告示寫明持有學生證可享9折優惠，惟他試過3、4次買麵包時，被大媽店員查問及質疑。（Unsplash圖片）

該夜校男學生於facebook群組「真.屯門友」發文講述買麵包的不快經歷，指出屯門安定輕鐵站的1間麵包店，收銀機前貼有告示寫明持有學生證可享9折優惠，而他是1名40多歲夜校學生，持有學生證，「但已試過3、4次鑊鑊買完出示學生證，收錢個阿嬋好無禮貌：『你張咩證，讀咩學校呀？』」。

該學生說，他已講明學生證上有照片及學校名稱，「你唔需要問咁多，你寫得出，人哋又有出示學生證，你就唔好咁多質疑」，批評「如果做唔起個9折就唔好做，唔好搞到個1蚊幾毛好似我呃你咁」。

該夜校學生批評麵包店，「已試過3、4次鑊鑊買完出示學生證，收錢個阿嬋好無禮貌：『你張咩證，讀咩學校呀？』」。（fb群組「真.屯門友」圖片）

刪文再被截圖公審 網民：優惠係畀全職學生

惟帖文引來網民抨擊，該學生已刪除帖文，不過被同1群組網民截圖公審再討論，發文嘲諷道「其實做咩要del咗個post喇，想圍爐？但自己都識講咗成4X的夜校學生，即part time喇，日頭有工返，有嘢做，人哋畀優惠係畀啲全職學生㗎喇」。

該夜校學生批評麵包店，「如果做唔起個9折就唔好做，唔好搞到個1蚊幾毛好似我呃你咁」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民熱議：貪小便宜VS夜校都係學生

不少網民批評該夜校學生40多歲人仍貪學生優惠，「4張幾嘢一個幾毫都貪，貪唔到仲要放上網俾人當做話柄，佢真係唔知醜」、「其實大家都understood學生優惠係畀中小學生為主，只能夠講post主嘅認知與眾不同，唔係話佢冇道理，不過就冇咩common sense囉」、「我係你，俾人串完第一次，第二次已經唔會用，甚至唔會幫襯，大人大姐一個幾毫，又要貪小便宜，又要繼續俾人質疑」、「店員唔想拿起張卡睇得咁詳細，就順口問下問題唔得㗎？唔畀你張證自己做假嘅，怕人問就唔好要優惠，好多舖頭都無呢種優惠，唔係老奉」。

不過也有人指出，「40幾歲揸學生證條友可能同我一樣咁窮呢」、「夜校唔係學生，定40歲唔讀得書，定係樓主個腦有問題」。有人認為麵包店告示不夠清晰，「如果寫清楚畀全日制學生，咁就少咗好多麻煩」、「其實呢啲優惠真係要寫明『中學小學』好啲」。