壽司郎食客將碟疊至天花板！場面壯觀被轟危險　網民爆兩極意見

公然在壽司郎玩層層疊？日前有港男在壽司郎用餐時，發現數名食客將壽司碟不停疊高，之後更疊高至近乎天花板，引來職員上前查看，擔心此舉會對他人造成危險，樓主遂拍下照片，留言稱「知你哋好勁，但可唔可以稍微考慮下安全呢」。



帖文掀起網民兩極看法，有人斥責相中人自私，「就算未至於令人受傷，都有機會整到人污糟」、「其實有咩咁好玩？又唔係小學生」；但有意見反批樓主多事，「算啦，邊個細個未做過戇X嘢啊」、「至少唔係玩食物，咪由佢囉」。



有港男在北角匯的壽司郎分店用餐期間，目擊有食客將壽司碟疊高至近乎天花板。（「threads＠kk_jr.13」圖片）

該港男在threads帳號發帖，指於8月28日（周四）光顧壽司郎位於北角匯分店，其間目睹有同場食客將壽司碟疊高至近乎天花板，雖然欣賞他們嘗試，「知你哋好勁，而且真心佩服，明你哋想完成壯舉」，但認為以上舉動過於危險，「可唔可以稍微考慮下安全呢」。

壽司郎食客「如玩層層疊」 將壽司碟疊高至天花板

從相中可見，至少有3男1女食客在店內貌似玩層層疊，不斷將壽司碟疊高，經他們一段時間「堆砌」，壽司碟被疊高至近乎天花板位置，引來職員上前查看，但樓主就未有透露職員有否阻止眾人行為。

相中顯示至少3男1女食客貌似玩層層疊，將壽司碟不停地疊高。（「threads＠kk_jr.13」圖片）

壽司碟被疊高至近乎天花板，引來職員上前查看。（「threads＠kk_jr.13」圖片）

帖文引來網民兩極討論，有人批評相中人行為自私，「生仔要考牌，食飯都係，呢幾個人真係無腦」、「咁高跌到隔籬枱，都會傷或瘀，要店員負責同執都係麻煩到人」、「就算未至於令人受傷，都有機會整到人污糟」、「其實有咩咁好玩？又唔係小學生」、「咁多人先食得呢個數就唔好懶勁啦」。

行為自私 VS 唔影響人？ 掀兩極討論

但有意見認為只要不影響他人，根本無傷大雅，「後生唔玩戇X嘢，唔通幾十歲先嚟玩咩」、「算啦，邊個細個未做過戇X嘢啊」、「有咩安全問題，膠碟跌落嚟砸死人？」、「至少唔係玩食物，咪由佢囉」、「你坐咁遠就唔好咁多事啦」。

有同場客人亦貼對照片，可見壽司碟被疊高後，極為壯觀。（threads圖片）

（threads＠kk_jr.13）