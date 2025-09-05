港女尖沙咀商場直擊男子吸煙！網民憂引火警 法例列明罰$XXXX
再有人公然在商場內吸煙？有港女在社交平台發文，指於尖沙咀K11商場目睹1名男子吸煙，形容對方「大搖大擺咁一路行一路食行去地鐵站」，對於有人在室內範圍吸煙感到震驚，遂貼圖公審「真係大開眼界」。不少網民都批評涉事男子缺德，「大癲」、「香港大退步」，有留言質疑「影有乜用」，認為樓主即使不想和對方起衝突，亦應向商場職員反映。
男子K11商場內吸煙 目擊港女震驚：真係大開眼界
該港女在threads帳號「cpw.r29」發帖，指目擊1名男子拿着香煙步入尖沙咀K11商場，然後再「大搖大擺咁一路行一路食行去地鐵站」。從樓主上傳的影片可見，1名穿黑色上衣男子正搭乘商場內的扶手電梯，他右手緊握扶手，同時用手指夾着1支香煙。她從後方目睹過程感到震驚，形容「真係大開眼界」，但她因為擔心貿然上前勸阻會惹怒對方，最終沒有出言制止。
許多網民擔心在室內吸煙容易引致火警，紛紛譴責涉事男子，「大癲」、「現在香港愈搞愈衰，以前啲人好自律，邊會出現食煙食到入商場」、「香港大退步」、「點解無人捉？」、「控煙辦可以做嘢，增加庫房收入」。
網民憂引致火警 狠斥男子行為缺德
另有留言質疑「影有乜用」，「同佢講不過禮貌啲，或者通知佢一聲，可以被人罰錢，咁佢可能會整熄佢」，又指出即使不想和對方產生正面衝突，亦可向商場職員反映，「通知保安人員」，而非事後於網上公審。
在禁煙區範圍吸煙 最高可被罰款5,000元
根據香港法例第371章《吸煙(公眾衞生)條例》，任何店舖、百貨公司或購物商場，以及扶手電梯皆屬於法定禁煙區範圍，任何人不得於禁煙區內作出吸煙行為，違例者最高可被罰款5,000元。
