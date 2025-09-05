同住伴未成年侄女長大！淫叔共浴變性交　捱告這樣做罪成免入獄

性侵兒童實在罪大惡極，向家中晚輩伸出狼爪更是罪加一等！台北1名未婚男子長期和兄長一家同住，更陪伴侄女長大，在明知對方不夠14歲情況下，竟然2次和侄女發生性行為，其中1次更是在共浴期間發生。淫叔的獸行曝光後，雙方以20萬新台幣（約5萬港元）達成和解，法官經審理後，裁定被告2項「對於未滿14歲之女子為性交」罪名成立，判處2年有期徒刑，但緩刑5年，附加勞務及教育要求。



被告一直和兄長一家同住

台媒於今年8月報道，男被告擔任地盤勞工安全人員，日薪1,800新台幣（約460港元），案發時未婚，一直和兄長一家同住，兄長和妻子育有1名未成年女兒，雙方一直相安無事。

叔叔與侄女2次發生性行為

到了2021年，被告趁侄女在住所休息時，在沒有違反其意願下，在房內和她性交。到了2023年某天晚上，叔叔與侄女一起共浴，男被告趁侄女滑手機觀看影片時，將她攔腰抱起，2人再次發生性行為。其後受害人向老師透露事件，案件才因而曝光。

被告獲緩刑5年

案件在台北地方法院進行審理，法官認為被告利用長期同住和照護之便，和未成年的受害人性交，以滿足自己獸慾，沒有理會受害人心理人格發展，其行為不容輕視。但考慮到被告沒有使用暴力手段或恐嚇，並在庭上認罪，而且和兄長以20萬新台幣（約5萬港元）達成和解，裁定2項「對於未滿14歲之女子為性交」罪名成立，判處2年有期徒刑，但緩刑5年，同時必須完成60小時義務勞務工作，以及6小時法治教育，全案仍可上訴。

