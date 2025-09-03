在台港人涉性侵！邀18歲女大生上門　摸胸逼含「那一根」下場慘了

台灣發生涉及港人的性侵案件。1名在高雄定居的港人攝影師，為1名18歲女大生拍攝戶外個人寫真後，藉詞「要掃描照片」，帶同對方前往其租住單位，不但毛手毛腳，而且將手指塞進女大生嘴中要求舔舐，過程歷時接近1小時。受害人脫身後試圖蒐證，終取得淫狼承認對她上下其手的訊息，受害人繼而報警提告。警方趕在淫狼出境之前，在機場將他攔截拘捕。法官經審理後，裁定被「強制猥褻」罪名成立，判處1年2個月有期徒刑。



相約受害人拍攝個人戶外寫真

台媒於今年8月報道，涉案何姓男子來自香港，在高雄定居，同時從事兼職攝影工作。2024年5月，何男在網上認識1名18歲女大生，獲悉她有意付費拍攝個人寫真，他們相約同年6月18日進行戶外拍攝，收工後何男邀請女大生翌日（19日）前往他和友人分租的套房，以協助將照片掃描至電腦。

猥褻接近1小時

女大生指出，當日中午抵達何男房間後，依照對方指示進行掃描，何男坐在其後方的床上和她閒聊。其間開始向她摸手試探，她隨即甩開，而且明言拒絕。惟何男仍不停手，從後方直接抱住她亂摸，包括觸及臉胸位置，甚至將手指伸入其嘴裡要求舔舐，又強拉其手部觸碰性器官。女大生因感到害怕而不敢求救，結果遭何男猥褻近1小時才能脫身。

受害人蒐集證據報案

為了試圖蒐集證據，女大生沒有即時報警，反而繼續和何男互傳訊息，事發十多天後，她向何男傳送訊息，提及「希望之後不會再發生像去你家掃照片的時候發生的事，像是一直要抱我、親我或摸我胸部之類的事情」，何男回應「不會了」，受害人收到訊息後立即報案提告。適逢何男即將出境，警方趕到機場將他拘捕。

被告否認犯罪

案件在高雄地院進行審理，何男在庭上否認犯案，辯稱2人在房內確實有肢體碰觸，但其實是原告主動抱過來，他們當時比手掌大小，沒有親吻摸胸等情況。辯方律師質疑原告明知分租套房尚有其他室友，但案發時沒有呼救，臨走時何男更幫她拍照，原告開心自行擺手勢，事後雙方持續互傳訊，但原告延至案發後逾半個月才報案，不排除有人誣告。

入獄1年2個月 未知服刑完畢後會否強制出境

法官綜合相關證據後，沒有接納到何男口供，裁定「強制猥褻」罪名成立，判處1年2個月有期徒刑，案件仍可上訴，至於何男服刑完畢後會否強制出境，將交由內政部移民署依法處理。

