《最紅大廚》冠軍開設Sick Burger魚柳包藏保鮮紙　被投訴咁回應

由《黑白大廚》米芝蓮三星名廚安成宰親自主導的《最紅大廚》料理真人騷圓滿結束。但冠軍得主Chef Lai（賴震環）開設的Sick Burger，日前被女顧客投訴，指在銅鑼灣希雲街的分店外賣了「Combo套餐」，當中的魚柳漢堡進食時覺得口感奇怪，細看發現炸魚柳的炸皮內層，魚柳仍包住保鮮紙，令她覺得「真心大癲」。事主於是向店家投訴要求交代，並指店家未有即時回覆其短訊。有網民指「好癲，連保鮮紙炸」、「咁係咪等於嗰日啲食客個個都食晒塑化劑？」、「報食環未」。



Sick Burger其後在帖文下回覆，指實在感到非常抱歉和難辭其咎，並已跟客人跟進和確認事件，「首先我們必須為事件的大意失誤道歉，我們的確忙中出錯，責無旁貸。小店一向都非常重視食物的處理和保鮮方法，特別是每次處理魚類海鮮食物，都會用保鮮紙包裹好，確保食物不會變壞。有關此次「保鮮紙」事宜，是相關新入職員工的疏忽，基於外籍員工溝通出現問題，當刻未能及時處理客人訴求，深感抱歉。然而當我們知悉事件後已立即向客人溝通致歉，並等待回覆」。



Sick Burger續指，「小店一直都在增聘人手，希望能保持食物和服務質素。是次出錯更反映出繁忙時段人手不足的問題同時店員的危機意識亦很缺乏，我們承諾會嚴肅和慎重處理事件。非常感謝一直支持我們的客人，我們承諾會繼續努力保持食物質素」‧。



樓主外賣魚柳包，吃到一半發現魚柳仍被保鮮紙包住。（Threads圖片）

炸魚柳的炸皮內竟是一塊用保鮮紙裏住的魚柳。（Threads圖片）

樓主在Threads上發相及發文向Sick Burger投訴，指在9月2日午膳時間，於銅鑼灣希雲街的Sick Burger外賣午餐，樓主選購了「Combo套餐」，包括有經典牛肉漢堡、魚柳漢堡、豬扒漢堡、炸蕃薯條及飲品，合共289元。

樓主發現炸皮內有保鮮紙包住魚柳

從相片可見，漢堡內的炸魚柳，炸皮內是一塊仍裹住保鮮紙的白色魚柳，當時樓主已吃了一半魚柳漢堡時，驚訝「竟然發現連保鮮紙都未拆就落去炸」，於是短訊店家投訴，並指店家未有回覆其短訊，不過Sick Burger在帖文發出的5小時後作出回覆。

樓主選購了「Combo套餐」，包括有經典牛肉漢堡、魚柳漢堡、豬扒漢堡、炸蕃薯條及飲品，合共289元。（Threads圖片）

涉事漢堡店由《最紅大廚》料理真人騷勝出的Chef Lai開設。（openrice圖片）

帖文引來不少網民留言，指出「好癲，連保鮮紙炸」、「好過分，個厨房要幾無心機先可以發現唔到？本身塊魚係被包夾住㗎嗎？即係夾個下都睇唔到？」、「咁係咪等於嗰日啲食客個個都食晒塑化劑？」。

涉事漢堡店主事人為料理真人騷贏家

由於涉事漢堡店是由出身於米芝蓮餐廳，兼在《最紅大廚》料理真人騷勝出的Chef Lai開設，不少網民指「間嘢咁出名攞晒獎，原來係用保鮮紙包魚柳先再炸」、「其實無心機做飲食業就唔好做啦，對食客唔安全，亦浪費食材。你人手夠唔夠同溝通充足與否唔係理由嚟呀，打開門收得錢就要做好件事」。有人問樓主，「報食環未」。

由《最紅大廚》料理真人騷勝出的Chef Lai開設的Sick Burger，現有3間分店，涉事的是位於銅鑼灣希雲街的分店。（openrice圖片）

有網民分享類似經歷，「我都試過食到保鮮紙，仲要係fine dining堂食，反映完即刻收咗我碟嘢，要求交代就叫我唔使畀錢趕我走。報食環話冇食物冇畀錢開唔到file」。

料理真人騷電視節目《最紅大廚》邀請了米芝蓮三星主廚安成宰親自主導。（《黑白大廚》劇照）

《最紅大廚》邀韓國名廚安成宰親自主導

料理真人騷電視節目《最紅大廚》，邀得熱播真人騷節目《黑白大廚：料理階級大戰》中，韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰親自主導。而《最紅大廚》剛選出的冠軍得主Chef Lai（賴震環）出身米芝蓮餐廳，在2021年創辦Sick Burger，由馬鞍山做起，現已擴展至銅鑼灣及最新的中環BaseHall 01等3間分店。

