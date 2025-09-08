獸父性侵11歲女！她崩潰自殘1原因仍求情︰不想爸坐牢　判刑出爐

台灣發生性侵親生女兒的風化案。高雄1名人父在女兒11歲時伸出狼爪，此後性侵獸生維時長達3年，女兒考慮到父親是家中經濟支柱，一旦被捕，自己和5名兄弟姊妹將會失去經濟來源，所以只好一直啞忍，但最終情緒崩潰而出現自殘傾向。老師見狀向女童了解內情，驚揭她遭父親性侵，立即報警。



受害女童在庭上仍為父親求情，哭訴家中經濟陷入困境，指如果父親入獄，就無人照顧一眾小孩。但法官審理後認為獸父罪行嚴重，裁定「妨害性自主」罪名成立，重判有期徒刑6年10個月。



受害人一直遭到父親性侵，但沒有向其他人透露事件。（AI生成圖片）

獸父恐嚇︰如果不讓我用的話，就不給你錢

台媒於今年8月報道，案發於2022年9月，受害人當時11歲，仍在國小讀書，她有天躺在父親床上睡覺，對方色心起向她性侵得逞。當受害人升上國中後，有一晚躺在床上使用手機，獸父走近床邊，示意女兒躺好，繼而出言恐嚇「如果不讓我用的話，就不給你錢」，再次性侵女兒，之後獸父繼續向女兒伸出狼爪，歷時大約3年。

受害人一直啞忍

受害人基於父親是家中經濟支柱，需要扶養總共6名未成年子女，當中三姊領有身心障礙證明，需要接受早期治療，擔心父親入獄，家中將會喪失經濟來源，所以她一直沒有向其他人透露事件，卻出現創傷症候群症狀，甚至有自殘傾向。老師發現女童情況有異而介入輔導，經了解後驚悉她被父親性侵，遂報警處理。

法官裁定被告「妨害性自主」罪名成立，重判有期徒刑6年10個月。（AI生成圖片）

法官重判被告入獄6年10個月

案件審理期間，受害人向法官求情，稱自己沒有打算控告父親，更明言不想爸爸被判坐牢，指如果爸爸服刑，無人可以照顧自己和5名兄弟姊妹。法官考慮到被告認罪，已經支付30萬新台幣（7.5萬港元）和妻子達成和解，同時答應每月向女兒支付3,000元（約750港元）撫養費，但法官認為被告為了滿足自身性慾，趁機和女兒性交，嚴重影響其身心發展和兩性關係認知，認為加重刑罰，裁定「妨害性自主」罪名成立，重判有期徒刑6年10個月，案件可以上訴。

