港鐵大媽攜小孩爭位！罵哭中學生斥：無禮貌　港女1句神反擊絕了

港鐵座位有限，乘客應該互諒互讓。有港女於社交平台發布影片，指開學日港鐵屯馬綫列車上，有操普通話大媽攜同小孩強行「攝入」車廂4人座位，變成「5人逼埋1枱」，還發難辱罵旁邊中學生「擠到佢個小朋友」；中學生被罵哭後，有香港女生挺身而出反擊大媽，大媽裝作不懂廣東話，女生反駁「呢度係香港，我講廣東話好正常！」。最終有另1中學男生加入「戰團」圍攻大媽，大媽卻反問「我錯哪啦？」，男生則嚴詞說「這是4人座！是誰在侮辱別人？是誰在無理取鬧？是誰先不守規則呢？」。



影片引來網民熱議，大部人都讚挺身女生及中學男生「做得好」，批評大媽離譜，「真係勇敢」、「大媽強詞奪理，真係好乞人憎」、「呢啲大媽見1個X 1個，千祈唔好口軟」。



港鐵座位有限，乘客應該互諒互讓。（資料圖片）

「大媽地鐵鬧中學生冇禮貌。」該港女於9月1日在社交平台Threads發布影片，指乘搭港鐵屯馬綫時，有1名操普通話大媽帶着年幼小朋友，強行「攝入」4人座位，令座位「超擠逼」，「明明1排坐4個人，佢哋硬係要攝入去，變咗5個人逼埋一枱」。

普通話大媽攜小孩強攝4人座 辱罵中學生：冇禮貌

詎料樓主指，大媽之後還發難，辱罵坐在旁邊的中學生「擠到佢個小朋友」，叫對方收起腳，「大佬啊，本身個位就係設計坐4個㗎嘛，你自己要攝入去仲要惡人先告狀？之後仲要人身攻擊個學生，話人『好肥』、『無禮貌』」。

大媽與乘客爭執。（Threads@hk.yckul_wa）

中學生被罵哭 女乘客挺身反擊：呢度係香港

樓主說，那名中學生忍不住以普通話指摘大媽「TXD你人生攻擊！」，惟中學生慘被大媽罵哭「喊咗」，之後有1名香港女生勇敢挺身而出，以廣東話反擊大媽，但大媽裝作聽不懂廣東話，女生於是反嗆「呢度係香港，我講廣東話好正常！」，而最後被罵中學生的同校男生站出來一同圍攻大媽。

遭乘客圍攻 大媽：我錯哪啦？

影片長42秒，拍攝了男生與大媽理論過程。坐在座位上的普通話大媽怒吼：「你吵什麼！你吵什麼？你罵什麼！」，男生質問「是誰在侮辱別人？是誰在無理取鬧？是誰先不守規則呢？這是不是4人座？」。大媽反駁「他開口說了什麼你知道嗎？」，又強調自己沒有錯，反問「我錯哪啦？」，男生則嚴詞指出「因為這是4人座，你可以讓小孩坐在你大腿上，但你不可以讓小孩坐在你隔壁」。影片最後大媽仍在高聲反駁。

影片最後大媽仍在高聲反駁。（Threads@hk.yckul_wa）

樓主補充，「大人已經鬧咗（大媽）一餐㗎啦，個男仔係最後就快落車個陣鬧佢，我咁啱錄到，落車嗰陣個個都反晒白眼」，感嘆「有時真係唔係刻意歧視，但係咁嘅阿姨真係好onX」。

網民讚女乘客勇敢 批大媽離譜

網民看過影片議論紛紛，大部人都讚挺身女生及中學男生「做得好」，批評大媽離譜，「真係勇敢」、「想讚下咁勇敢去指正個大媽問題」、「大媽強詞奪理，聽到把聲都好X煩！」、「真係好乞人憎」、「要全港人就晒佢，係咪有病？」、「最厲害就係『唔要面』」、「呢啲大媽見1個X 1個，千祈唔好口軟」。