港鐵大叔用袋霸位！被罵反嗆：香港又怎樣？　遭乘客圍攻竟這樣做

港鐵座位有限，必須合理地善用。有港男於網上大埔群組發布影片，指乘搭港鐵東鐵綫列車時，有1名大叔把背包放在座位上「霸位」卻不坐，也沒有讓座予想坐的公公婆婆，他看不過眼便上前理論。詎料大叔挑釁說「我不拿（拿開背包）啊。你敢拿？來啊！」，又要求港男講普通話；港男反駁「呢度香港嚟㗎」，大叔卻反嗆「你香港又怎麼啦？」。雙方爭論不休，有女乘客「加入戰團」，向大叔表示「這裏不是貨車，是人坐的」。最終被「圍攻」下，大叔走回座位坐下，「OK，可以了嗎，還有什麼問題？」。



影片引來網民熱議，不少人讚港男及女乘客「做得好」，「多謝為公義發聲」， 也有網民表示不用與大叔多言，「係我就直接坐落去」。另有網民認為大叔或許是遊客，不熟悉規矩，不妨耐心一點解釋，毋須過於苛責。



有港男指乘搭港鐵東鐵綫列車時，有1名大叔把背包放在座位上「霸位」卻不坐，也沒有讓座予想坐的公公婆婆，他看不過眼上前理論。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

用袋霸佔座位？有港男於Facebook群組「大埔TAI PO」發布影片，指東鐵綫列車上有1名大叔把背包放在座位上「霸位」卻不坐，也沒有讓座予想坐的公公婆婆，觸發與其他乘客爭吵，遂留言問：「你們說誰對誰錯？生人霸死地」。

港鐵大叔用袋佔座不讓座 被罵反嗆：我包放這怎麼了？

影片長逾3分鐘，一開始見到有1個黑色大背包佔了1個座位，背包主人、穿深色短袖上衣大叔，半身倚傍扶手在看手機，而他旁邊站着1名老婦，不時望向座位方向。

大叔把大背包放在座位，自己則半身倚傍扶手在看手機。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

情況至少維持了1分鐘，這時樓主看不過眼，上前問大叔「你坐唔坐啊？你坐就坐啦，一係你就攞開個包（袋）」，大叔以普通話高聲反駁，「我包放這怎麼了？我包放這怎麼了？你啥意思啊？」，又挑釁說「你動我包試試」，並取出手機反拍樓主，要求樓主把手機拿走。

樓主看不過眼與大叔理論。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大叔高聲反駁，並取出手機反拍樓主。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大叔高聲反駁，並取出手機反拍樓主。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大叔挑釁「你動我包試試」：香港又怎麼啦？

樓主再要求大叔「攞開個包」，大叔重申「我不拿啊！你敢拿？來啊！」，樓主疑惑問「點解你唔攞開個包，呢個位係要嚟坐唔係擺嘢嘅」，大叔卻稱聽不懂，要求樓主講普通話，「你講普通話！我聽不懂你說什麼。你什麼意思？你講普通話」。樓主反駁「呢度香港嚟㗎」，大叔即反嗆「你香港怎麼啦？你香港又怎麼啦？你講普通口話！」。樓主沒有聽從，繼續叫大叔拿開背包，「我而家同你講，你要攞開個包，有其他人需要坐」，大叔重複「別跟我說話，聽不懂你說話」，更表示「找警察，去吧」。

大叔拒絕拿開背包。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

被乘客圍攻 大叔竟這樣做

這時有女乘客「加入戰團」，要求大叔拿開背包，「個位係人坐嘅，呢度唔係貨車」。大叔回應「怎麼啦？」，女乘客轉用普通話說，「這裏不是貨車，是人坐的」。大叔反問「我沒坐，放包怎麼啦？」，女乘客及樓主均強調「（座位）是人坐的」，最終大叔走回座位坐下，但繼續用手機拍攝樓主，表示「我坐沒問題吧？坐下，OK，可以了嗎，還有什麼問題？」。

這時有女乘客「加入戰團」，要求大叔拿開背包。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大叔被乘客「圍攻」。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

最終大叔走回座位坐下，但繼續用手機拍攝樓主。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

網民用袋霸位批離譜

網民看過影片議論紛紛，不少人讚樓主及女乘客「做得好」，「多謝為公義發聲」、「鬧得好」。也有網民表示不用與大叔多言，「係我就直接坐落去」、「照坐囉，佢鬧你咪反問佢邊度有行李呀我睇唔到喎」。不過亦有網民認為大叔或不熟悉規矩，毋須過於苛責。